Νεφέλη Φασούλη Christmas Edition την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου.

H Νεφέλη Φασούλη σάς προσκαλεί όλους σε μια «μυστική συνάντηση» την Παραμονή Χριστουγεννών, 24 Δεκεμβρίου στον Σταυρό του Νότου!

Αφού πήρε αεροπλάνα - βαπόρια - τα βουνά - τα νησιά - τη Νέα Υόρκη, μάζεψε ιστορίες και έμαθε μυστικά που ανυπομονεί να τα πει.

Με Wyrd ύφος και ψυχεδέλεια στα κόκκινα, και πενταμελή μπαντάρα, στήνει μια βραδιά με μυστικιστική ατμόσφαιρα - ανοιχτή αγκαλιά για όσους θέλουν κάτι να μοιραστούν .

Βάλε τα λαμπερά σου και έλα να περάσουμε μαζί τον χειμώνα!

Νεφέλη Φασούλη - Christmas Edition

Σταυρός Του Νότου Club

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

Προπώληση εδώ

Συντελεστές:

Νεφέλη Φασούλη - τραγούδι

Κατερίνα Λιάκη - πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου - μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος - τύμπανα

Γιάννης Πατάκας - κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου - τσέλο, σάζι

Βασίλης Αλεξόπουλος - ηχοληψία