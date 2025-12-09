H Νεφέλη Φασούλη σάς προσκαλεί όλους σε μια «μυστική συνάντηση» την Παραμονή Χριστουγεννών, 24 Δεκεμβρίου στον Σταυρό του Νότου!
Αφού πήρε αεροπλάνα - βαπόρια - τα βουνά - τα νησιά - τη Νέα Υόρκη, μάζεψε ιστορίες και έμαθε μυστικά που ανυπομονεί να τα πει.
Με Wyrd ύφος και ψυχεδέλεια στα κόκκινα, και πενταμελή μπαντάρα, στήνει μια βραδιά με μυστικιστική ατμόσφαιρα - ανοιχτή αγκαλιά για όσους θέλουν κάτι να μοιραστούν .
Βάλε τα λαμπερά σου και έλα να περάσουμε μαζί τον χειμώνα!
Πληροφορίες
Νεφέλη Φασούλη - Christmas Edition
Σταυρός Του Νότου Club
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου
Προπώληση εδώ
Συντελεστές:
Νεφέλη Φασούλη - τραγούδι
Κατερίνα Λιάκη - πλήκτρα
Γιώργος Κωνσταντίνου - μπάσο
Παναγιώτης Κωστόπουλος - τύμπανα
Γιάννης Πατάκας - κιθάρα
Νίκος Παπαϊωάννου - τσέλο, σάζι
Βασίλης Αλεξόπουλος - ηχοληψία