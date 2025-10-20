Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Σπύρος Γραμμένος μιλούν στο Dnews για το ολοκαίνουργιο live που ετοιμάζουν στον Σταυρό του Νότου.

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Σπύρος Γραμμένος μας προσκαλούν για τέσσερα Σάββατα (25/10 και 1, 8, 15/11), στην Kεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, σε μια ιδιαίτερη συνάντηση γιατί «οι πιο όμορφες στιγμές στη μουσική δεν σχεδιάζονται — συμβαίνουν», όπως σχολιάζει ο Σπύρος Γραμμένος στο Dnews.

Oι δυο τους θα μας παρουσιάσουν ένα ολοκαίνουργιο live που θα συζητηθεί γιατί «είναι το τόλμημά μας να στήσουμε μια αμιγώς πολιτική παράσταση χωρίς να κραυγάζουμε για το πρόδηλο», εξηγεί ο Δημήτρης Ζερβουδάκης στη συνέντευξή τους στο Dnews, λίγο πριν ανέβουν στην σκηνή.



Κοινός παρανομαστής σε αυτή την συνύπαρξη είναι η «κοινή ανάγκη μας για έκφραση και αλήθεια», σημειώνουν. «Ο ελευθεριασμός στην αντίληψη, στην αναζήτηση ή αν θέλετε η έμφυτη διάθεση για αμφισβήτηση αποτελούν αρχικά κοινά μας χαρακτηριστικά. Πιστεύω πως το χιούμορ μας επίσης θα κάνει την "δουλίτσα" του με την σειρά του, σαρκάζοντας την εξουσία και την βλακεία της», προσθέτει ο Δημήτρης Ζεβουδάκης.





- Πώς «γεννήθηκε» η ιδέα για αυτή τη συνάντηση στον Σταυρό του Νότου;

Δημήτρης Ζερβουδάκης: Τον Σπύρο τον γνώρισα ως μια νέα δυναμική καλλιτεχνική-δημιουργική πρόταση από την νέα γενιά. Ωστόσο μετά από αυτήν την πρώτη «κόμπλα», άρχισα να τον γνωρίζω ψηλαφώντας πλέον την δουλειά του. Την βασική του ουσία δηλαδή. Επιτρέψτε λοιπόν να χρησιμοποιήσω κάτι σαν μότο. Ξεχειλίζει από θάρρος, σε συνδυασμό με έλλειψη κινδύνου σε ό,τι αφορά τις θεματικές του επιλογές και την προσήλωσή του στην βαθύτερη αιτία των πραγμάτων και την μεγάλη εικόνα. Τον είχα πάντα στο μυαλό και στην ψυχή μου όλα αυτά τα χρόνια για την αναδυόμενη ευαισθησία του και κάποια στιγμή σήκωσα απλά το τηλέφωνο. Και να 'μαστε...



Σπύρος Γραμμένος: Η ιδέα γεννήθηκε φυσικά, μέσα από μια βαθιά εκτίμηση που τρέφω για τον Δημήτρη — όχι μόνο ως τραγουδοποιό και σπουδαία φωνή, αλλά και ως φωνή μέσα στην κοινωνία, απέναντι στην αδικία. Είναι από τους καλλιτέχνες που με εμπνέουν πραγματικά και που έχουν επηρεάσει τον τρόπο που βλέπω τη μουσική και τη ζωή. Η συνάντηση αυτή ήρθε σαν μια φυσική συνέχεια αυτής της εκτίμησης και της ανάγκης για ουσιαστική επικοινωνία επί σκηνής.

{https://youtu.be/PdLX_PianNI?si=zdZaWqjjQjuKI7aQ}

- Ποια είναι τα συστατικά εκείνα που θα κάνουν την συνάντηση των δυο σας στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού, να συζητηθεί; Εν ολίγοις τι να περιμένουμε;

Δ.Ζ: Πιστεύω πως αυτό που θα συζητηθεί είναι το τόλμημά μας να στήσουμε μια αμιγώς πολιτική παράσταση χωρίς να κραυγάζουμε για το πρόδηλο. Κάτι που εύχομαι να το καταφέρουμε ολόψυχα γιατί μην νομίζετε πως είναι εύκολο. Ωστόσο οι επιλογές μας όλα αυτά τα χρόνια μάς χάρισαν ρεπερτόριο στον καθέναν ξεχωριστά, βαθιά κοινωνικό και σε καμμία περίπτωση «στρατευμένο». Πιστεύω πάρα πολύ στην στιγμή. Η καθημερινότητα δεν θα μας αφήσει διψασμένους. Ωστόσο είναι σπουδαίο το γεγονός ότι και το κοινό με την αγωνία και το πηγαίο αστείρευτο χιούμορ του θα ορίσει την θεματολογία κι αυτό με την σειρά του...



Σπ.Γρ.: Περιμένουμε να ενωθούν δύο κόσμοι με κοινή ανάγκη για έκφραση και αλήθεια. Δεν πρόκειται απλώς για μια μουσική συνάντηση, αλλά για μια παράσταση όπου τα τραγούδια θα λειτουργούν σαν γέφυρες — ανάμεσα σε εμπειρίες, σε γενιές, σε ανθρώπους. Θέλουμε να φτιάξουμε μια «σκακιέρα» με πολύχρωμους ανθρώπους, χωρίς βασιλιάδες και αξιωματικούς, όπου όλοι θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, χωρίς να συγκρούονται, αλλά να συμβιώνουν όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και στην κοινωνία μας.





- Πώς συμπληρώνει ο ένας τον άλλον σε αυτή τη σύμπραξη;

Δ.Ζ: Καταρχάς με την πολλαπλασιαστική δύναμη της αγάπης μας για αυτό που κάνουμε. Εμείς θα φροντίσουμε να γελάσουμε, να κλάψουμε, να χαρούμε κοινωνώντας την τέχνη μας. Ελάτε να πούμε και καμιά μ@@@@@ία να γελάσει το χειλάκι μας...



Σπ.Γρ.: Ο Δημήτρης κουβαλά μια εσωτερική δύναμη και μια σοφία που με εμπνέει. Έχει τη φωνή και τη στάση ενός ανθρώπου που δεν φοβάται να μιλήσει για όσα πονάνε. Εγώ προσπαθώ να φέρω τη δική μου οπτική, λίγο πιο παιχνιδιάρικη ίσως, αλλά πάντα με την ίδια ειλικρίνεια. Αυτή η αντίθεση, ή καλύτερα αυτή η συνύπαρξη, δημιουργεί έναν κοινό παλμό που δίνει ζωή στη σκηνή.



{https://youtu.be/uBy7WNioHms?si=yX14qEXYsRy2FG9R}

- Με αφορμή τη φετινή συνεργασία, την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή ιδεών, πώς περιγράφει ο Δημήτρης τον Σπύρο και πώς ο Σπύρος τον Δημήτρη;

Δ.Ζ: Ο «Δρόμος» είναι βασικό δομικό στοιχείο στην δημιουργική μας αγωνία. Ο ελευθεριασμός στην αντίληψη, στην αναζήτηση ή αν θέλετε η έμφυτη διάθεση για αμφισβήτηση αποτελούν αρχικά κοινά μας χαρακτηριστικά. Πιστεύω πως το χιούμορ μας επίσης θα κάνει την "δουλίτσα" του με την σειρά του, σαρκάζοντας την εξουσία και την βλακεία της...



Σπ.Γρ.: Ο Δημήτρης είναι ένας καλλιτέχνης που δεν τραγουδά απλώς, αλλά μεταφέρει ψυχές. Έχει το χάρισμα να μιλάει χωρίς να φωνάζει, να συγκινεί χωρίς να επιβάλλεται.

- Τι ξεχωρίζει, τι θαυμάζει ο ένας στον άλλον, όσον αφορά την καλλιτεχνική πορεία, αλλά και την προσωπικότητα σας;



Δ.Ζ: Αυτό που με διαφορά ξεχωρίζω αλλά θαυμάζω και αγαπώ στον Σπύρο είναι η πηγαία, έμφυτη και ειλικρινής ευαισθησία του. Του συντρόφου μου σε αυτήν την όμορφη διαδρομή που ξεκινάει...



Σπ.Γρ.: Θαυμάζω στον Δημήτρη την ακεραιότητα και τη συνέπειά του. Είναι ένας άνθρωπος που στάθηκε πάντα όρθιος, χωρίς να προδώσει τη φωνή του — ούτε τη μουσική, ούτε τη συνείδησή του. Αυτό είναι κάτι σπάνιο και βαθιά συγκινητικό.

- Είναι πιθανό αυτή σύμπραξη να «γεννήσει» ένα νέο τραγούδι από κοινού, ένα ντουέτο;

Δ.Ζ: Θα επιχειρήσουμε αν μη τι άλλο μια έξοδο... Καλή και ταχεία μας αντάμωση...



Σπ.Γρ.: Όταν δύο κόσμοι συναντιούνται με ειλικρίνεια, όλα είναι πιθανά. Δεν είναι στις προθέσεις μας να το προκαλέσουμε, αλλά αν προκύψει κάτι αυθεντικό μέσα από αυτή την επικοινωνία, θα το αφήσουμε να γεννηθεί φυσικά. Οι πιο όμορφες στιγμές στη μουσική δεν σχεδιάζονται — συμβαίνουν.

Πληροφορίες

Κεντρική Σκηνή

25 Οκτωβρίου

1, 8 & 15 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22:30

Εισιτήρια: more.com

Μαζί τους οι Θανάσης Αρχανιώτης (τύμπανα), Διαμαντής Καραγιαννακίδης (πλήκτρα), Θάνος Κολοκυθάς (μπάσο), Χρήστος Καλκάνης (πλήκτρα, κλαρινέτο), Νίκος Αρβανίτης (ηλεκτρικές κιθάρες) και Μάκης Δρακόπουλος (ηχοληψία).