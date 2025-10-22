Η ιστορία πίσω από το εμβληματικό τραγούδι και τα πλάνα από τις πρόβες του Διονύση Σαββόπουλου με την Σωτηρία Μπέλλου στο στούντιο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος συχνά στις συνεντεύξεις του μοιραζόταν ιστορίες πίσω από εμβληματικά και αγαπημένα τραγούδια και δίσκους. Μία από αυτές τις ιστορίες του είχε πρωταγωνίστρια και τη Σωτηρία Μπέλλου.



Ήταν τότε που ο Σαββόπουλος έκανε προσπάθειες να γράψει κι εεκείνος ένα ζεϊμπέκικο, ένα χασάπικο, ένα τσάμικο. Το 1972 λοιπόν γράφει τη μουσική και τους στίχους για το θρυλικό Ζεϊμπέκικο (M’ αεροπλάνα και βαπόρια), που βρίσκεται στον δίσκο Βρώμικο Ψωμί. Τότε «ήταν χούντα και δεν τιμούσαν ιδιαίτερα την επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής στα 50 χρόνια. Έχω γονείς πρόσφυγες, ο πατέρας μου από την Κωνσταντινούπολη, η μητέρα μου από τη Βόρεια Θράκη, Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας τώρα, το σπίτι ήταν γεμάτο από διηγήσεις προσφύγων», είχε πει σε συνέντευξή του στον Χρίστο Βασιλόπουλο.

{https://youtu.be/qpW8zUIhf4w?si=dXbXI0K0nMt6Rkod}

Τρία χρόνια μετά, το 1975 το ηχογράφησε ξανά μαζί με την Σωτηρία Μπέλλου στο δίσκο «10 χρόνια κομμάτια», που κυκλοφόρησε το 1975.

«Κατά καιρούς έχω κάνει φιλότιμες, ας πούμε, προσπάθειες να γράψω κι εγώ ένα ζεϊμπέκικο, ένα χασάπικο, ένα τσάμικο και με την πρώτη μου προσπάθεια ψάρωσα. Είχα γράψει εκείνο το έρημο Με αεροπλάνα και βαπόρια», είχε πει όταν είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή Σπίτι με το Mega.

Ζήτησε λοιπόν από τη δισκογραφική να το τραγουδήσει η Μπέλλου και εκείνη απάντησε θετικά.

«Ήρθε στο στούντιο έτοιμη, μελετημένη, το ηχογράφησε ωραιότατα και εγώ μέσα ήμουν συγκινημένος "επιτέλους κατάφερα και έγραψα κι εγώ ένα λαϊκό τραγούδι"», είχε μοιραστεί ο Σαββόπουλος στην εκπομπή Πρόσωπα του Χρίστου Βασιλόπουλου. «Τελειώνει το τραγούδι, βγαίνει από το καραμάκι η Μπέλλου και μου λέει "Α ρε Διονύση με έκανες να τραγουδάω και ποπ". Κοκάλωσα, έμεινα άφωνος!», θυμάται σε εκείνη την συνέντευξη, «το έβαλε στο ρεπερτόριο της όμως, το τραγουδούσε πάντοτε. Θεϊκά το είπε, θεϊκά».



{https://youtu.be/fp-Nc-JTDfU?si=FwzIJmsbbzpDWb6S}



Δείτε ένα ένα μέρος από τις πρόβες και τη δουλειά στο στούντιο όπως το είχε αποτυπώσει τότε ο Λάκης Παπαστάθης στο ντοκιμαντέρ «Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος»:



{https://youtu.be/zqlpwsNoFrw?si=51IcvLM52d0afOQS}