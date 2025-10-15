Ο λόγος που αντικαταστάθηκε πλήρως το καστ της αρχικής ταινίας.

Η ταινία του Μελ Γκίμπσον «The Resurrection of the Christ», η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2004 «Τα Πάθη του Χριστού», βρήκε τελικά τον νέο «Ιησού» της, στο πρόσωπο του Φινλανδού ηθοποιού Jaakko Ohtonen (The Last Kingdom), αντικαθιστώντας τον αρχικό πρωταγωνιστή Τζιμ Καβίζελ.



Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στα στούντιο Cinecittà της Ρώμης, με το κύριο καστ να έχει ανανεωθεί πλήρως. Θυμίζουμε ότι έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια, από τότε που ο Γκίμπσον γύρισε την πρώτη ταινία στα ίδια στούντιο και έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών με παγκόσμια εισπράξεις 610 εκατομμυρίων δολαρίων.



Όπως έχει γίνει γνωστό, η επέρχομενη ταινία θα χωριστεί σε δύο μέρη, με κάθε μέρος να κυκλοφορεί το 2027.



Τον ρόλο της Μαρίας Μαγδαληνής, που στην πρώτη ταινία υποδύθηκε η Μόνικα Μπελούτσι, θα παίξει η Κουβανή ηθοποιός Mariela Garriga, η οποία πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Mission Impossible: Dead Reckoning» ως Μαρί. Παράλληλα, η πολωνικής καταγωγής ηθοποιός Kasia Smutniak (Domina) αντικαθιστά τη Maia Morgenstern ως Μαρία. Τον Πέτρο θα υποδυθεί ο Ιταλός Pier Luigi Pasino, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ιταλική σειρά «The Law According to Lidia Poët» του Netflix, ενώ τον Πόντιο Πιλάτο θα παίξει ο Ιταλός Riccardo Scamarcio, ο οποίος πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην βιογραφική ταινία «Modì» σε σκηνοθεσία Johnny Depp. Ο Rupert Everett θα εμφανιστεί σε έναν μικρό αλλά σημαντικό ρόλο, ο οποίος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.



Τον λόγο που ανανεώθηκε ολόκληρο το καστ, εξηγεί πηγή στο Variety λέγοντας ότι λόγω του χρονικού πλαισίου στο οποίο διαδραματίζεται το «The Resurrection of the Christ» — τρεις ημέρες μετά τη σταύρωση του Χριστού την Μεγάλη Παρασκευή — «Ήταν λογικό να γυριστεί ξανά ολόκληρη η ταινία. Θα έπρεπε να κάνουν όλα αυτά τα CGI, όλα αυτά τα ψηφιακά εφέ — ανανέωση της ηλικίας και όλα αυτά — που θα ήταν πολύ δαπανηρά».



Ωστόσο, τον περασμένο Απρίλιο, ο 57χρονος Καβίζελ δήλωνε στο podcast «Arroyo Grande» ότι ήταν έτοιμος να επαναλάβει τον ρόλο του Ιησού, που σημάδεψε την καριέρα του, στο επερχόμενο σίκουελ.



Το πρώτο μέρος του The Resurrection of the Christ θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο μέρος θα κυκλοφορήσει 40 ημέρες (και 40 νύχτες) αργότερα, την Ημέρα της Αναλήψεως, που είναι στις 6 Μαΐου 2027 (για τους καθολικούς).



Εκτός από την Cinecittà, η ταινία θα γυριστεί και στην αρχαία πόλη Matera και σε άλλες τοποθεσίες της νότιας Ιταλίας, όπως η Ginosa, η Gravina Laterza και η Altamura.