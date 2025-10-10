To Netflix προσθέτει επιτέλους την πολυαναμενόμενη κατηγορία για ταινίες και σειρές που θα αφαιρεθούν σύντομα.

To Netflix προχώρησε σε μια πολυαναμενόμενη αλλαγή, που ενθουσίασε πολλούς χρήστες ανά τον κόσμο.



Τις τελευταίες ώρες, ο streamer έχει προσθέσει μια νέα κατηγορία με τίτλο «Last Chance to Watch» (Τελευταία ευκαιρία για προβολή), η οποία συγκεντρώνει σε ένα σημείο -δηλαδή ομαδοποιεί- σειρές και ταινίες που πρόκειται να αφαιρέσει σύντομα, αναφέρει το What's on Netflix.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το Netflix πάντα σηματοδοτούσε τους τίτλους που θα αφαιρούνταν από τις λίστες του, με ετικέτα που εμφανιζόταν συνήθως περίπου 30 ημέρες πριν από την αφαίρεσή τους. Μέχρι τώρα, όμως, δεν υπήρχε τρόπος να τους ομαδοποιήσουμε.



Ο «μυστικός» κωδικός της εν λόγως κατηγορίας είναι ο «82120713», ωστόσο μπορείς να τη βρεις πιο εύκολα, απλώς κάνοντας κλικ σε αυτό το link.



Αν και ακόμα υπάρχουν κάποιες αστοχίες, ή λείπουν αρκετοί τίτλοι που πρόκειται να αφαιρεθούν, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είναι μια αρχή.



Από προεπιλογή, η κατηγορία εμφανίζει υποκατηγορίες, αλλά στην επάνω δεξιά γωνία, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή με τα τέσσερα «κουτάκια» -αντί για τη μορφή λίστας- και να μεταβείτε στην επιλογή A-Z ώστε να την εξερευνήσετε καλύτερα. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να ταξινομήσετε τους τίτλους με βάση το πότε θα αποσυρθούν και ο μόνος τρόπος για να μάθετε πότε θα αφαιρεθεί ένας τίτλος είναι να κάνετε κλικ σε κάθε έναν... Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, θέλει αρκετές βελτιώσεις ακόμα.



- Πηγή: What's on Netflix

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο που η Netflix έχει αλλάξει ριζικά την εφαρμογή του σε πολλές συσκευές. Νωρίτερα φέτος, άρχισε επίσημα να εφαρμόζει σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον χρήστη, οι οποίες προκάλεσαν ανάμεικτες αντιδράσεις. Μόλις χθες, αναφέρθηκε επίσης ότι η πλατφόρμα πειραματίζεται στο διαδίκτυο αφαιρώντας την επωνυμία Netflix Original από τους τίτλους.