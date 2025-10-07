Χαμηλές πτήσεις για το «The Smashing Machine» με την Οσκαρική ερμηνεία του Ντουέιν Τζόνσον.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δίνοντας «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού box office για δεύτερη εβδομάδα, κατοτροπώνοντας ακόμα και τον Dracula του Λικ Μπεσόν, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση της λίστας, κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.



Το Κάλεσμα 4, με 237.032 εισιτήρια που έκοψε αυτή την εβδομάδα, ξεπέρασε τα 231.319 του F1 του Μπραντ Πιτ και έγινε και επίσημα η δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, πίσω από το Λίλο & Στιτς (278.682 εισιτήρια).

Οι Έλληνες θεατές (μικροί και μεγάλοι) αγαπούν ιδιαίτερα το animation, και κάπως έτσι οι δύο νέες αφίξεις με την Πέπα και το παγκόσμιο φαινόμενο Ne Zha 2, έχουν βρει ήδη μία θέση στο ελληνικό Top 10.

Αντίθετα, η νέα βιογραφική ταινία «The Smashing Machine» με την Οσκαρική ερμηνεία του Ντουέιν Τζόνσον, δείχνει να ζορίζεται, σκαρφαλώνοντας με χίλια ζόρια μόλις στην ένατη θέση της λίστας.

Σε άλλα νέα, το προηγούμενο τετραήμερο έκοψε συνολικά 85.801 εισιτήρια, σημειώνοντας μια μικρή πτώση από τα 90.683 της προηγούμενης εβδομάδας.



{https://youtu.be/8UvDvOZR9ns?si=D2N_6FsiKijwBFPm}





Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 2 έως 5 Οκτωβρίου 2025