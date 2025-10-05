Είδαμε το Ne Zha 2 την πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων παγκοσμίως και την πρώτη μη χολιγουντιανή ταινία που εισέρχεται στο top 10 όλων των εποχών στο παγκόσμιο box office, καταλαμβάνοντας την 5η θέση ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Avatar, το Avatar: The Way of Water, το Avengers: Endgame και τον Τιτανικό.

Το Ne Zha 2, είναι η κινεζική ταινία κινουμένων σχεδίων που έχει σαρώσει τα ταμεία και από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου προβάλλεται και στους ελληνικούς κινηματογράφους από τη NEO Films και την Trinity CineAsia.

Πρόκειται για τη νούμερο ένα ταινία animation στον κόσμο, με πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, ξεπερνώντας blockbusters του Χόλιγουντ όπως το Inside Out 2. και υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό.

Πριν μοιραστούμε μαζί σου τη δική μας εμπειρία από την προβολή, πρέπει να γνωρίζεις ότι η συνολική ιστορία βασίζεται σε ένα κινεζικό μυθιστόρημα του 16ου αιώνα και συγκεκριμένα στους κινεζικούς μύθους, προσφέροντας μια τολμηρή αναδιατύπωση του θρύλου. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ανησυχείς μήπως βρεθείς... χαμένος στη μετάφραση.

{https://youtu.be/Ko6BivPBf9g?si=Q_EY_XTSZZnXaQG5}

Λίγα λόγια για την πλοκή

Το δεύτερο κεφάλαιο που κυκλοφορεί, συνεχίζει την σύγχρονη εξέλιξη του Ne Zha, μιας μορφής από μυθολογία 3.000 ετών, επαναπλαισιώνοντας την ιστορία του με σύγχρονες αξίες.

Η πρώτη ταινία παρουσίασε τον χαρακτήρα ως έναν αντι-ήρωα τύπου «παιδί-δαίμονας», μετατοπίζοντας την αφήγηση του απομονωμένου δαίμονα σε μια ιστορία αντίστασης και αυτοπροσδιορισμού. Γεννημένος ως ενσάρκωση του κακού, ο Ne Zha ήταν φοβισμένος και καταδικασμένος να ζήσει μόνο 3 χρόνια. Αντί να αποδεχτεί τη μοίρα του, πάλεψε ενάντια σε αυτήν — και τελικά έσωσε το ίδιο χωριό που τον είχε απορρίψει. Ο αντίπαλός του, Ao Bing, ένας πρίγκιπας-δράκος, λειτουργούσε ως το γιν στο γιανγκ του, και μαζί αναδιαμόρφωσαν τις μοίρες τους. Ενώ το Ne Zha επικεντρώθηκε στην πρόκληση της μοίρας, το Ne Zha 2 προχωρά ακόμη πιο πέρα, αμφισβητώντας θεσμούς και το υπάρχον κατεστημένο, εξερευνώντας την ιδέα ότι το καλό και το κακό δεν καθορίζονται από τη φυλή ή την καταγωγή.

Ο Ne Zha, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Ao Bing, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Ne Zha πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Ao Bing.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής εξόντωσης δαιμόνων, ο Ne Zha αποκαλύπτει μια συνωμοσία που θα πυροδοτήσει έναν καταστροφικό πόλεμο ανάμεσα στο καλό και το κακό — και θα χρειαστεί να αντισταθεί σε προδοτικές δυνάμεις για να προστατεύσει ό,τι αγαπά.





H κριτική του Dnews για το Ne Zha 2

Σου έχουμε καλά νέα. Το Ne Zha 2 κάνει εξαιρετική δουλειά χωρίς να απαιτεί από εσένα προηγούμενη γνώση της κινεζικής μυθολογίας ή του πρώτου Ne Zha! Ναι, πιθανότητα υπάρχουν σημεία και αναφορές που θα σου ξεφύγουν, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα στο να παρακολουθήσεις την εξέλιξη της ιστορίας και εν κατακλείδι να την απολαύσεις.





Στο δια ταύτα λοιπόν, το Ne Zha 2 του σκηνοθέτη Τζιάο Ζι, μοιάζει με ερωτική επιστολή στην κινεζική κουλτούρα, ένα εντυπωσιακό -ομολογουμένως- καλλιτεχνικό αποτέλεσμα γεμάτο γέλιο όσο και δράμα, με ολοκληρωμένους χαρακτήρες που μοιάζουν αληθινοί. Τίποτα δεν φαίνεται εκτός τόπου ή εκβιαστικό.

Μέσα από την υπέροχη -και σε πολλά σημεία επική- μουσική του και τη βαθιά μελέτη των χαρακτήρων, βλέπουμε τους ήρωες -καλούς και κακούς- να εξελίσσονται με ρεαλισμό και ενσυναίσθηση, καθόλη τη διάρκεια αυτής της φανταστικής περιπέτειας . σημαντικό στοιχείο που προωθεί την αφήγηση.





Όσον αφορά το animation, είναι εντυπωσιακό το πόσο ζωντανό και πιστευτό γίνεται. Οι δυναμικές κινήσεις, ταοπτικά εφέ, τα φόντα, η φωτογραφία, ο φωτισμός της κάθε σκηνής είναι όλα αριστοτεχνικά σχεδιασμένα.



Η διάρκεια της ταινίας είναι 144 λεπτά και καθώς πέφτουν οι τίτλοι τέλους, μπορώ να καταλάβω πλέον γιατί έχει αποκτήσει τόσο φανατικό κοινό παγκοσμίως. Αν και συνολικά ο ρυθμός είναι καλός, τα 144 λεπτά, μπορεί να είναι πολλά και κουραστικά για κάποιους. Ωστόσο, πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι η προσαρμογή ενός λογοτεχνικού έργου θα απαιτούσε ίσως και ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια για να αποδοθεί το έργο στο σύνολό του, χωρίς σημαντικές παραλείψεις.

Επιπλέον, τα τελευταία 80 λεπτά περίπου, το μυθολογικό θέαμα είναι πραγματικά επικό και μπροστά στα μάτια του θεατή ξετυλίγεται μια βαθιά ιστορία ενηλικίωσης, αποκτώντας περισσότερο δραματικό και σκοτεινό τόνο, ενώ οι εντυπωσιακές σκηνές μάχης θυμίζουν υπερπαραγωγές από το genre του φανταστικού που συνεπαίρνουν τον θεατή κάθε ηλικίας.

Αντιθέτως, οι ανατροπές στην αφήγηση, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης του βασικού κακού, ήταν κάπως προφανείς, αλλά μην ξεχνάμε ότι η ταινία απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, κάτι που μπορεί να αποτελεί και τον λόγο για την αναμενόμενη αποκάλυψη.





Συμπερασματικά, το Ne Zha 2 είναι μια ταινία που αξίζει να δεις όποια και αν είναι η ηλικία σου. Πρόκειται για μια άρτια ταινία animated, που μας εισάγει στην κινεζική μυθολογία και αποτυπώνει συναισθήματα και αισθήματα που υπάρχουν σε κάθε καλό κινούμενο σχέδιο.

Mια πρωτοπορία στην τεχνολογία κινουμένων σχεδίων

Η ταινία Ne Zha 2 προωθεί την τεχνολογία κινούμενων σχεδίων με ένα σημαντικό άλμα σε κλίμακα και οπτικά εφέ. Αυτή τη φορά, ο σκηνοθέτης επιδίωξε ακόμη πιο φιλόδοξες οπτικές. Το εύρος επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει σχεδόν 2.000 σκηνές με οπτικά εφέ και πάνω από 2.400 συνολικές σκηνές, αυξημένες από τις 1.800 της πρώτης ταινίας. Ο διευθυντής οπτικών εφέ Λιου Σιν ανέφερε ότι μία σκηνή μάχης περιλάμβανε 200 εκατομμύρια μεμονωμένα κινούμενους χαρακτήρες, ο καθένας με ανεξάρτητη κίνηση—μια προσέγγιση που σπάνια εφαρμόζεται σε αυτήν την κλίμακα στην κινούμενη εικόνα.



Τα τεχνικά επιτεύγματα του Ne Zha 2 έχουν αναγνωριστεί από τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων επαίνων από τον συν-σκηνοθέτη της Disney Τόνι Μπάνκροφτ (Μουλάν, Η Πεντάμορφη και το Τέρας, Αλαντίν, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών), ο οποίος υπογράμμισε τις προόδους της στον τομέα του υπολογιστικού animation και της μεγάλης κλίμακας παραγωγής.

Έλληνες συντελεστές

Ουρανία Φουρλάνου, Ντίνος Σούτης, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός, Γιάννης Τσούτσιας, Στέλιος Ψαρουδάκης, Κωνσταντίνα Σίδερη, Ακίνδυνος Γκίκας, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Νίκος Μαρνάς, Βασιλική Σούτη, Ευθύμιος Τόρης, Θοδωρής Νεοφώτιστος, Μαρία Καλαμποκιά, Παντελής Ρούσσος, Γεωργία Ιωαννίδου, Γιώργος Ματαράγκας, Θάνος Μάνος, Ναντίν Μπότση, Γιώργος Γκιόκας, Έλενα Δημητροπούλου, Γιώργος Δρακόπουλος, Άρης Δελαγραμμάτικας

Μετάφραση

Γιώργος Αγγελίδης

Σκηνοθετική επιμέλεια προσαρμογή

Ακίνδυνος Γκίκας

Ηχοληψία μίξη ήχου

Σωτήρης Λάσκαρης

Η μεταγλώττιση έγινε στο OPEN STUDIO POST

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη και με υπότιτλους.