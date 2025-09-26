Το Ne Zha 2 είναι η ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις παγκοσμίως, ξεπερνώντας το Inside Out 2.

Το Ne Zha 2, η νούμερο ένα ταινία animation στον κόσμο, με πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από τις 2 Οκτωβρίου 2025, από τη NEO Films και την Trinity CineAsia.



Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ.



Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής εξόντωσης δαιμόνων, ο Νεζά αποκαλύπτει μια συνωμοσία που θα πυροδοτήσει έναν καταστροφικό πόλεμο ανάμεσα στο καλό και το κακό — και θα χρειαστεί να αντισταθεί σε προδοτικές δυνάμεις για να προστατεύσει ό,τι αγαπά.



{https://youtu.be/Ko6BivPBf9g?si=fxRg7CICIhLMkIlh}

Η Νο1 ταινία animation σε όλο τον κόσμο

Το Ne Zha 2 είναι πλέον η ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις παγκοσμίως, ξεπερνώντας το Inside Out 2, και αποτελεί επίσης την πρώτη μη χολιγουντιανή ταινία που εισέρχεται στο top 10 όλων των εποχών στο παγκόσμιο box office, καταλαμβάνοντας την 5η θέση ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Avatar, το Avatar: The Way of Water, το Avengers: Endgame και τον Τιτανικό.



Είναι επίσης η πρώτη ταινία στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μία μόνο αγορά, την Κίνα (κυκλοφόρησε στις 29 Ιανουαρίου).



Το Ne Zha 2 έχει φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη ζήτηση του κοινού να παραμένει αμείωτη.



«Ένα ξεχωριστό έπος φαντασίας και τεχνικό επίτευγμα που στέκεται επάξια δίπλα στα καλύτερα της Disney, της DreamWorks, της Aardman ή του Studio Ghibli», αναφέρει το Screen Daily.





Mια πρωτοπορία στην τεχνολογία κινουμένων σχεδίων

Η ταινία Ne Zha 2 προωθεί την τεχνολογία κινούμενων σχεδίων με ένα σημαντικό άλμα σε κλίμακα και οπτικά εφέ. Αυτή τη φορά, ο σκηνοθέτης Τζιάο Ζι επιδίωξε ακόμη πιο φιλόδοξες οπτικές. Το εύρος επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει σχεδόν 2.000 σκηνές με οπτικά εφέ και πάνω από 2.400 συνολικές σκηνές, αυξημένες από τις 1.800 της πρώτης ταινίας. Ο διευθυντής οπτικών εφέ Λιου Σιν ανέφερε ότι μία σκηνή μάχης περιλάμβανε 200 εκατομμύρια μεμονωμένα κινούμενους χαρακτήρες, ο καθένας με ανεξάρτητη κίνηση—μια προσέγγιση που σπάνια εφαρμόζεται σε αυτήν την κλίμακα στην κινούμενη εικόνα.



Τα τεχνικά επιτεύγματα του Ne Zha 2 έχουν αναγνωριστεί από τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων επαίνων από τον συν-σκηνοθέτη της Disney Τόνι Μπάνκροφτ (Μουλάν, Η Πεντάμορφη και το Τέρας, Αλαντίν, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών), ο οποίος υπογράμμισε τις προόδους της στον τομέα του υπολογιστικού animation και της μεγάλης κλίμακας παραγωγής.

Μια σύγχρονη ματιά στον μύθο

Πέρα από τα τεχνικά της επιτεύγματα, η σειρά Ne Zha του Τζιάο Ζι βασίζεται στους κινεζικούς μύθους, προσφέροντας μια τολμηρή αναδιατύπωση του θρύλου. Το δεύτερο μέρος συνεχίζει την σύγχρονη εξέλιξη του Νεζά, μιας μορφής από μυθολογία 3.000 ετών, επαναπλαισιώνοντας την ιστορία του με σύγχρονες αξίες.



Η πρώτη ταινία παρουσίασε τον Νεζά ως έναν αντι-ήρωα τύπου «παιδί-δαίμονας», μετατοπίζοντας την αφήγηση του απομονωμένου δαίμονα σε μια ιστορία αντίστασης και αυτοπροσδιορισμού. Γεννημένος ως ενσάρκωση του κακού, ο Νεζά ήταν φοβισμένος και καταδικασμένος να ζήσει μόνο 3 χρόνια. Αντί να αποδεχτεί τη μοίρα του, πάλεψε ενάντια σε αυτήν — και τελικά έσωσε το ίδιο χωριό που τον είχε απορρίψει. Ο αντίπαλός του, Άο Μπινγκ, ένας πρίγκιπας-δράκος, λειτουργούσε ως το γιν στο γιανγκ του, και μαζί αναδιαμόρφωσαν τις μοίρες τους. Ενώ το Ne Zha επικεντρώθηκε στην πρόκληση της μοίρας, το Ne Zha 2 προχωρά ακόμη πιο πέρα, αμφισβητώντας θεσμούς και το υπάρχον κατεστημένο, εξερευνώντας την ιδέα ότι το καλό και το κακό δεν καθορίζονται από τη φυλή ή την καταγωγή.



Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη και με υπότιτλους.

Έλληνες συντελεστές

Ουρανία Φουρλάνου, Ντίνος Σούτης, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός, Γιάννης Τσούτσιας, Στέλιος Ψαρουδάκης, Κωνσταντίνα Σίδερη, Ακίνδυνος Γκίκας, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Νίκος Μαρνάς, Βασιλική Σούτη, Ευθύμιος Τόρης, Θοδωρής Νεοφώτιστος, Μαρία Καλαμποκιά, Παντελής Ρούσσος, Γεωργία Ιωαννίδου, Γιώργος Ματαράγκας, Θάνος Μάνος, Ναντίν Μπότση, Γιώργος Γκιόκας, Έλενα Δημητροπούλου, Γιώργος Δρακόπουλος, Άρης Δελαγραμμάτικας

Μετάφραση

Γιώργος Αγγελίδης

Σκηνοθετική επιμέλεια προσαρμογή

Ακίνδυνος Γκίκας

Ηχοληψία μίξη ήχου

Σωτήρης Λάσκαρης

Η μεταγλώττιση έγινε στο OPEN STUDIO POST

