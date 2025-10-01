Η νέα ταινία του Ντουέιν Τζόνσον, «The Smashing Machine» κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.

Ο Ντουέιν Τζόνσον, ο γνωστός μας «The Rock», είναι κυρίως γνωστός για τους ρόλους του στο είδος των μπλοκμπάστερ δράσης.

Στις ταινίες του μέχρι τώρα, ο Τζόνσον συνηθίζει να σώζει τον κόσμο από τους κακούς, κάνοντας τη δράση να χτυπάει κόκκινο. Αυτός είναι ο λόγος που το άλμα του στο δράμα μοιάζει τόσο τολμηρό. Το «The Smashing Machine» δείχνει τον ηθοποιό να υποδύεται έναν δυνατό τύπο ο οποίος μάχεται προσωπικούς δαίμονες που είναι υπερβολικά ισχυροί για να αντέξει. Αν και πιθανότατα έχει συνηθίσει την έντονη σωματική προπόνηση μέχρι τώρα, ο Τζόνσον ισχυρίζεται η νέα του ταινία είναι το «δυσκολότερο πράγμα» που έχει κάνει ποτέ.

Σκηνοθετημένη από τον Μπένι Σάφντι, η ταινία μας δείχνει τον Τζόνσον ο οποίος υποδύεται τον Μαρκ Κερ, τον παλαιστή του MMA που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο ενώ πάλευε με τον εθισμό τους στις ουσίες και τα αναβολικά. Όντας παλαιστής και ο ίδιος ο The Rock, μιλώντας στο Variety, είπε ότι η μεταμόρφωση του ήταν μια πρόκληση που δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ πριν.

«Αυτή η μεταμόρφωση ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ» εξήγησε ο Τζόνσον. «Υπήρξε μια φυσική μεταμόρφωση με προσθετικά και μια μεταμόρφωση στην ομιλία — έχει έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ομιλίας. Όταν πρωτογνώρισα τον Μπένι, βλέπαμε βιντεοταινίες του Μαρκ, και είπε ο Μπένι: "Θέλω να το γυρίσω αυτό χωρίς να ξεφύγουμε από αυτό που είσαι"», θυμάται ο ηθοποιός προσθέτοντας ότι συμφώνησε να μην χρησιμοποιήσουν κασκαντέρ σε διάφορες σκληρές σκηνές: «Αν χτυπήσουν τον Μαρκ, θα χτυπήσουν κι εμένα».

Στη συνέχεια ο σκηνοθέτης τού ζήτησε να πάρει βάρος. «"Το σκέφτηκα κι εγώ αυτό. Δώσε μου 24 ώρες". Ξανακοιτάξαμε τον Μαρκ — και συνειδητοποιήσαμε ότι το σώμα του είναι σαν μονόκερος. Έπρεπε να πάρω 15 κιλά». σημειώνει ο Τζόνσον και εξηγεί ότι «δεν είναι μόνο το να παίρνεις βάρος. Αποκτάς μια ποιότητα μυών. Είναι παλαιστής. Δεν είναι για το bodybuilding. Δεν έχω κάνει ποτέ τόσες πολλές για τραπεζοειδείς και λαιμό στη ζωή μου. Old school παλαιστές χωρίς λαιμό. Αυτό έπρεπε να κάνω. Και κράτησα αυτό το βάρος για τρεισήμισι μήνες. Δύο εβδομάδες αργότερα, έπρεπε να μπω στο Moana».



{https://youtu.be/aRpnP3LZ99g?si=rtqiyWj2qElLO6pj}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το The Smashing Machine στο διαδίκτυο, οι θαυμαστές του Τζόνσον είδαν την απίστευτη μεταμόρφωση του ηθοποιού.



Επιπλέον, κρίνοντας από τα θετικά σχόλια των κριτικών, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ο Ντουέιν Τζόνσον ίσως και «φλερτάρει» με την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Απέχει από τις ταινίες δράσης για τις οποίες είναι γνωστός (και οι οποίες δεν τα πάνε καλά με την Ακαδημία), και το πιο σημαντικό, είναι μια βιογραφική ταινία. Τα μέλη της Ακαδημίας παραδοσιακά αγαπούν αυτού του είδους τα δράματα...



Η ταινία The Smashing Machine θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.