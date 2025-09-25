Όταν ο θρυλικός Κρίστοφερ Λι έχασε τα λόγια μπροστά στον Τόλκιν.

Λίγοι άνθρωποι είχαν μια ζωή τόσο αξιοσημείωτη όσο ο Κρίστοφερ Λι. Εκτός από τους πολυάριθμους εμβληματικούς του ρόλους στον κινηματογράφο, συμπεριλαμβανομένου -φυσικά- του Κόμη Δράκουλα και του Σάρουμαν του Λευκού στην τριλογία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Πίτερ Τζάκσον, ήταν επίσης βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τραγουδιστής heavy metal και πολλά άλλα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήταν επίσης ένα βήμα μπροστά από όλους τους άλλους για έναν απλό λόγο: ήταν το μοναδικό μέλος του καστ του «Άρχοντα» που είχε όντως συναντήσει προσωπικά, τον εμβληματικό συγγραφέα των βιβλίων, τον Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν.

Απόλυτα ταπεινός και προσγειωμένος, όπως άλλωστε οι πραγματικοί θρύλοι, ο Κρίστοφερ Λι δεν θεωρούσε ποτέ τον εαυτό του ανώτερο από κανέναν σε οτιδήποτε. Ωστόσο, το να συναντήσει κανείς τον Τόλκιν είναι κάτι για το οποίο αμέτρητοι θαυμαστές των βιβλίων θα έκαναν τα πάντα. Για το λόγο αυτό, ο Λι συχνά θεωρείται κάτι σαν «δάσκαλος» που έχει πάρει το χρίσμα από τον ίδιο τον Τόλκιν, αλλά η αληθινή ιστορία για το πώς γνωρίστηκαν ήταν στην πραγματικότητα πολύ πιο απλή, γλυκιά και ανθρώπινη, αποδεικνύοντας ότι, όσο απίστευτα κι αν έζησε τη ζωή του, ο Λι ήταν στην πραγματικότητα πάντα ένας από εμάς, τους θαυμαστές.



Όταν ο Κρίστοφερ Λι και ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν συναντήθηκαν σε μια παμπ στην Οξφόρδη τη δεκαετία του 19500

Ο Κρίστοφερ Λι είχει μιλήσει για τη συνάντηση αυτή σε συνέντευξή του στην βρετανική εκπομπή Wogan Now & Then το 2006, λέγοντας ότι είχε μείνει μείνει άναυδος όταν είδε τον Τόλκιν να στέκεται μπροστά του. Είχε σαστίσει τόσο πολύ που είχε χάσει τα λόγια του και απαντούσε μονολεκτικά. Δεν ήταν μία συνάντηση δύο σπουδαίων ανθρώπων, αλλά μία σπάνια στιγμή που κάποιος είχε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει ένα άτομο που θαύμαζε βαθιά...

Η συνάντηση έγινε στην Οξφόρδη, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όπως είχε πει ο Λι. Ο ηθοποιός ήταν στην πόλη για να επισκεφτεί φίλους και πήγε για ένα ποτό σε μια τοπική παμπ που ονομάζεται The Eagle and Child — «Είναι περισσότερο γνωστή ως The Bird and the Baby», έλεγε ο Λι, γελώντας. Η παμπ ήταν ένα σημαντικό μέρος στην ιστορία του Τόλκιν, καθώς αυτός και ο επίσης θρυλικός συγγραφέας C.S. Lewis έκαναν εκεί τις λογοτεχνικές τους συναντήσεις. «Κάτσαμε να πιούμε μια μπύρα, και ξαφνικά είδα αυτή τη φιγούρα να μπαίνει μέσα. Ένας εύθυμος άντρας» θυμόταν στη συνέντευξή του ο Κρίστοφερ Λι ο οποίος εκείνη την εποχή είχε ήδη αρχίσει να διαβάζει τα βιβλία, τα οποία είχαν κυκλοφορήσει σε τόμους μεταξύ του 1954 και του 1955.

«Ήταν ένας κοινός φίλος που κανόνισε τη συνάντηση. Ένας από την παρέα μας, είπε: "Στην πραγματικότητα έχω δουλέψει για αυτόν. Θα προσπαθήσω να τον πείσω να έρθει και να μας χαιρετήσει". Και έγινε. Ήρθε και είπε, "Πώς είστε;", και εγώ απάντησα, "Πώς είστε, κύριε;" και σκεφτόμουν "Λοιπόν, να γονατίσω ή...;". Με κατέλαβε ολοκληρωτικά» ανέφερε ο Λι σε εκείνη τη συνέντευξη.



Δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία περαιτέρω συζητήση μεταξύ του Λι και του Τόλκιν όταν συναντήθηκαν, αλλά όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τη θέση του Λι. Εξάλλου, όλοι θα ενθουσιαζόμασταν αν είχαμε κάποτε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον Τόλκιν ή τον Κρίστοφερ Λι.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Κρίστοφερ Λι, αν και είχε διαβάσει τα βιβλία όταν πρωτοκυκλοφόρησαν, το είχε παράδοση να τα ξαναδιαβάζει κάθε χρόνο μέχρι τον θάνατό του το 2015! «Πιστεύω ότι είναι το σπουδαιότερο λογοτεχνικό έργο που είχα διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Εξακολουθώ να το πιστεύω. Το διαβάζω κάθε χρόνο», εξηγούσε στη συνέντευξή του.