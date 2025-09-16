To Κάλεσμα 4 συνεχίζει να στοιχειώνει την πρώτη θέση του ελληνικού box office για δεύτερη εβδομάδα. Και αυτο το τετραήμερο η ταινία τρόμου έκοψε περισσότερα από 35.000 εισιτήρια, αφήνοντας αρκετά πίσω της τις υπόλοιπες ταινίες της δεκάδας.
Με -σχεδόν- 165.000 εισιτήρια τις δύο πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας του, το Conjuring 4 είναι σίγουρο ότι με άνεση θα φτάσει -και θα ξεπεράσει- τα 200.000 εισιτήρια στο σύνολο.
Σε άλλα νέα, εντύπωση προκαλεί η απουσία του τελικού «Downton Abbey» το οποίο σημείωσε χαμηλές... πτήσεις και έτσι έμεινε εκτός δεκάδας.
Από τις νέες ταινίες που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη, συναντάμε το «Demon Slayer – Η Ταινία: Το Κάστρο του Απειρου» στη δεύτερη θέση της λίστας, τη «Συναισθηματική Αξία» στο νούμερο τέσσερα και τη «Μακριά Πορεία» στην ένατη θέση.
{https://youtu.be/USdZhsYnt7I?si=G9KxCorQ3qoVOSj9}
Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025
- «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία», 128 αίθουσες, εισιτήρια 38.086 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 164.232
- «Demon Slayer – Η Ταινία: Το Κάστρο του Απειρου», 64 αίθουσες, εισιτήρια 18.160 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 18.160
- «Τα Κακά Παιδιά 2», 112 αίθουσες, εισιτήρια 13.876 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 54.415
- «Συναισθηματική Αξία», 33 αίθουσες, εισιτήρια 12.272 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 12.272
- «Στρουμφάκια: Η Ταινία», 49 αίθουσες, εισιτήρια 3.523 (4η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 93.928
- «Weapons», 26 αίθουσες, εισιτήρια 3.418 (4η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 82.904
- «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ», 27 αίθουσες, εισιτήρια 3.385 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 46.494
- «Ταιριάζουμε;», 28 αίθουσες, εισιτήρια 2.921, (6η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 147.129
- «Η Μακριά Πορεία», 29 αίθουσες, εισιτήρια 2.919, (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 2.919
- «Η Ζωή του Τσακ», 15 αίθουσες, εισιτήρια 2.067 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 10.622