Το Κάλεσμα 4 συνεχίζει την τρομακτική πορεία του στο ελληνικό box office.

To Κάλεσμα 4 συνεχίζει να στοιχειώνει την πρώτη θέση του ελληνικού box office για δεύτερη εβδομάδα. Και αυτο το τετραήμερο η ταινία τρόμου έκοψε περισσότερα από 35.000 εισιτήρια, αφήνοντας αρκετά πίσω της τις υπόλοιπες ταινίες της δεκάδας.

Με -σχεδόν- 165.000 εισιτήρια τις δύο πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας του, το Conjuring 4 είναι σίγουρο ότι με άνεση θα φτάσει -και θα ξεπεράσει- τα 200.000 εισιτήρια στο σύνολο.



Σε άλλα νέα, εντύπωση προκαλεί η απουσία του τελικού «Downton Abbey» το οποίο σημείωσε χαμηλές... πτήσεις και έτσι έμεινε εκτός δεκάδας.



Από τις νέες ταινίες που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη, συναντάμε το «Demon Slayer – Η Ταινία: Το Κάστρο του Απειρου» στη δεύτερη θέση της λίστας, τη «Συναισθηματική Αξία» στο νούμερο τέσσερα και τη «Μακριά Πορεία» στην ένατη θέση.



Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025