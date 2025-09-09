Το «Conjuring 4» έσπασε και τα ελληνικά ταμεία - Το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς

Όλοι πήγαν να δουν το Conjuring 4 το τετραήμερο 3 έως 7 Σεπτεμβρίου.

Το «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία», η νέα και τελευταία ταινία από το σύμπαν τρόμου του Conjuring προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Ελλήνων θεατών, κόβοντας πάνω από 75.000 εισιτήρια το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του.

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας και την παγκόσμια τάση, η νέα ταινία Conjuring έκανε και στην Ελλάδα το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς -μέχρι στιγμής.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το Conjuring 4 έκανε το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς παγκοσμίως για ταινία τρόμου, ενώ σημείωσε το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών στο genre του τρόμου, πίσω από την πρώτη ταινία «It».

Στη δεύτερη θέση του ελληνικού box office τερμάτισε η επίσης νέα κυκλοφορία, Τα Κακά Παιδιά 2.



Το Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ, το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα οδηγούσε την κούρσα, τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του αρκέστηκε στην τέταρτη θέση της λίστας.



Για την ιστορία, χάρη στο Conjuring 4, τα συνολικά εισιτήρια στους ελληνικούς κινηματογράφους εκτοξεύτηκαν στα 156.734.



Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 3 έως 7 Σεπτεμβρίου 2025