Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Το «Conjuring 4» έσπασε και τα ελληνικά ταμεία - Το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς

Το «Conjuring 4» έσπασε και τα ελληνικά ταμεία - Το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς Φωτογραφία: Tanweer
Όλοι πήγαν να δουν το Conjuring 4 το τετραήμερο 3 έως 7 Σεπτεμβρίου.

Το «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία», η νέα και τελευταία ταινία από το σύμπαν τρόμου του Conjuring προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Ελλήνων θεατών, κόβοντας πάνω από 75.000 εισιτήρια το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του.

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας και την παγκόσμια τάση, η νέα ταινία Conjuring έκανε και στην Ελλάδα το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς -μέχρι στιγμής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Conjuring 4 έκανε το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς παγκοσμίως για ταινία τρόμου, ενώ σημείωσε το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών στο genre του τρόμου, πίσω από την πρώτη ταινία «It».

Στη δεύτερη θέση του ελληνικού box office τερμάτισε η επίσης νέα κυκλοφορία, Τα Κακά Παιδιά 2.

Το Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ, το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα οδηγούσε την κούρσα, τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του αρκέστηκε στην τέταρτη θέση της λίστας.

Για την ιστορία, χάρη στο Conjuring 4, τα συνολικά εισιτήρια στους ελληνικούς κινηματογράφους εκτοξεύτηκαν στα 156.734.

{https://youtu.be/USdZhsYnt7I?si=6DlHShSG1DzLndmk}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 3 έως 7 Σεπτεμβρίου 2025

  1. «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία», 126 αίθουσες, εισιτήρια 78.353 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 78.353
  2. «Τα Κακά Παιδιά 2», 142 αίθουσες, εισιτήρια 28.933 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 28.933
  3. «Weapons», 53 αίθουσες, εισιτήρια 8.043 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 74.656
  4. «Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ», 40 αίθουσες, εισιτήρια 7.939 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 40.908
  5. «Στρουμφάκια: Η Ταινία», 72 αίθουσες, εισιτήρια 6.510 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 88.211
  6. «Η Ζωή του Τσακ», 27 αίθουσες, εισιτήρια 5.675 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 5.675
  7. «Κλέφτης από Σπόντα», 56 αίθουσες, εισιτήρια 5.428 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 5.428
  8. «Ταιριάζουμε;», 19 αίθουσες, εισιτήρια 3.594, (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 141.611
  9. «Τρεις Φίλες», 8 αίθουσες, εισιτήρια 1.429, (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 1.429
  10. «Μάρκο: Μια Επινοημένη Αλήθεια», 9 αίθουσες, εισιτήρια 1.236 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 6.639
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μην το πιείτε λουστείτε: Επίσκοπος ραντίζει τους θεατές με αγιασμό πριν δουν το «Conjuring 4»

Μην το πιείτε λουστείτε: Επίσκοπος ραντίζει τους θεατές με αγιασμό πριν δουν το «Conjuring 4»

Entertainment
Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Netflix: Η ξέφρενη ζωή του Τσάρλι Σιν και οι νέες σειρές της εβδομάδας

Netflix: Η ξέφρενη ζωή του Τσάρλι Σιν και οι νέες σειρές της εβδομάδας

Entertainment
Σινεμά: Η ταινία που θα στοιχειώσει τις νύχτες μας και ο νέος Αρονόφσκι

Σινεμά: Η ταινία που θα στοιχειώσει τις νύχτες μας και ο νέος Αρονόφσκι

Entertainment
Ο ΛΕΞ μόλις ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από μία ώρα στην ουρά για εισιτήριο

Ο ΛΕΞ μόλις ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από μία ώρα στην ουρά για εισιτήριο

Entertainment
Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού

Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού

Entertainment

NETWORK

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

healthstat.gr
Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

ienergeia.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

ienergeia.gr
Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

healthstat.gr
Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

healthstat.gr
METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

ienergeia.gr
ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

healthstat.gr