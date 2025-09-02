Μην το πιείτε λουστείτε: Επίσκοπος ραντίζει τους θεατές με αγιασμό πριν δουν το «Conjuring 4»

Κάποτε στο Τέξας...

Μια κινηματογραφική αίθουσα στο Τέξας επιστράτευσε έναν επίσκοπο για να... ευλογήσει τους θεατές πριν μπουν στην προβολή της ταινίας τρόμου, The Conjuring: Last Rites!



Όπως έχει γίνει γνωστό, η επερχόμενη ταινία θα είναι η τελευταία που διαδραματίζεται σε αυτό το φανταστικό σύμπαν τρόμου.



Η Βέρα Φαρμίγκα και ο Πάτρικ Γουίλσον επιστρέφουν ως Λορέιν και Εντ Γουόρεν στην ταινία η οποία βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιστορία που ανέπτυξαν ο Τζέιμς Γουάν και ο Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον-ΜακΓκόλντρικ και αφορά στην έρευνα των Γουόρεν για το στοιχειωμένο σπίτι των Σμαρλ.

Κινηματογράφος στο Τέξας φέρνει επίσκοπο για να ευλογήσει το κοινό της ταινίας The Conjuring: Last Rites

Ένα viral βίντεο στο TikTok δείχνει έναν επίσκοπο να ραντίζει μέλη του κοινού με αγιασμό πριν από τις προβολές του The Conjuring: Last Rites στο Cinemark Pharr Town Center and XD στην κοιλάδα Ρίο Γκράντε, στο Τέξας. Οι θεατές έλαβαν επίσης φιαλίδια με αγιασμό και εικόνες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ για να τα έχουν μαζί τους ενώ παρακολουθούσαν την ταινία τρόμου.



Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις καθολικές παραδόσεις και γραφές ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι υπερασπιστής της Πίστης και πολεμιστή ενάντια στο κακό.







Ο Επίσκοπος Bryan Ouellette, ο οποίος έχει εμφανιστεί στο παρελθόν σε πολλές παραφυσικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ, φαίνεται να είναι αυτός που εμφανίζεται στο προαναφερθέν βίντεο. Τον Αύγουστο, μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο Facebook ανέφερε ότι ο Επίσκοπος Ouellette ακύρωσε τη Θεία Λειτουργία, καθώς η Warner Bros. επικοινώνησε μαζί του για να παραστεί στις προβολές του The Conjuring 4 στο Μαϊάμι της Φλόριντα και στο ΜακΆλεν του Τέξας.



Το MySA αναφέρει ότι ο Επίσκοπος Ouellette ήταν παρών στις προβολές μόνο για εκείνη τη μία βραδιά.

Η επίσομη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Οι ερευνητές παραφυσικών φαινομένων Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που περιλαμβάνει μυστηριώδεις οντότητες με τις οποίες πρέπει να αναμετρηθούν».



Σύμφωνα με το EW, η ταινία θα διαδραματίζεται το 1986, όταν ο Εντ και η Λορέιν έχουν ήδη αποσυρθεί από την... εξορκιστική τους δραστηριότητα, μετά από ένα έμφραγμα που υπέστη ο πρώτος κατά τη διάρκεια των γεγονότων της ταινίας του 2021, The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Η υπόθεση που θα τους φέρει πίσω από τη σύνταξη περιστρέφεται γύρω από την οικογένεια Σμαρλ, η οποία άρχισε να βιώνει υπερφυσικά φαινόμενα μετά τη μετακόμισή της σε ένα νέο σπίτι που κάπως θυμίζει την υπόθεση της οικογένειας Perron από την πρώτη ταινία.

Το Conjuring: Last Rites κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 4 Σεπτεμβρίου 2025.