Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Μην το πιείτε λουστείτε: Επίσκοπος ραντίζει τους θεατές με αγιασμό πριν δουν το «Conjuring 4»

Μην το πιείτε λουστείτε: Επίσκοπος ραντίζει τους θεατές με αγιασμό πριν δουν το «Conjuring 4» Φωτογραφία: Tanweer
Κάποτε στο Τέξας...

Μια κινηματογραφική αίθουσα στο Τέξας επιστράτευσε έναν επίσκοπο για να... ευλογήσει τους θεατές πριν μπουν στην προβολή της ταινίας τρόμου, The Conjuring: Last Rites!

Όπως έχει γίνει γνωστό, η επερχόμενη ταινία θα είναι η τελευταία που διαδραματίζεται σε αυτό το φανταστικό σύμπαν τρόμου.

Η Βέρα Φαρμίγκα και ο Πάτρικ Γουίλσον επιστρέφουν ως Λορέιν και Εντ Γουόρεν στην ταινία η οποία βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιστορία που ανέπτυξαν ο Τζέιμς Γουάν και ο Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον-ΜακΓκόλντρικ και αφορά στην έρευνα των Γουόρεν για το στοιχειωμένο σπίτι των Σμαρλ.

Κινηματογράφος στο Τέξας φέρνει επίσκοπο για να ευλογήσει το κοινό της ταινίας The Conjuring: Last Rites

Ένα viral βίντεο στο TikTok δείχνει έναν επίσκοπο να ραντίζει μέλη του κοινού με αγιασμό πριν από τις προβολές του The Conjuring: Last Rites στο Cinemark Pharr Town Center and XD στην κοιλάδα Ρίο Γκράντε, στο Τέξας. Οι θεατές έλαβαν επίσης φιαλίδια με αγιασμό και εικόνες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ για να τα έχουν μαζί τους ενώ παρακολουθούσαν την ταινία τρόμου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις καθολικές παραδόσεις και γραφές ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι υπερασπιστής της Πίστης και πολεμιστή ενάντια στο κακό.

@pablozjr 100% recommended! ?? #theconjuringlastrites #theconjuring #warnerbrothers #cinemarktheatres @Palmview956Oficial2.0 @????????? ♡ @Pikateeth @Camelia & Khaleesi @Warner Bros. @HM_Comms @The Conjuring ♬ original sound - Pablo Jr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένας δαίμονας ήρθε απόψε από τα παλιά στο τρέιλερ του τελευταίου «Conjuring»

Ένας δαίμονας ήρθε απόψε από τα παλιά στο τρέιλερ του τελευταίου «Conjuring»

Entertainment


Ο Επίσκοπος Bryan Ouellette, ο οποίος έχει εμφανιστεί στο παρελθόν σε πολλές παραφυσικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ, φαίνεται να είναι αυτός που εμφανίζεται στο προαναφερθέν βίντεο. Τον Αύγουστο, μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο Facebook ανέφερε ότι ο Επίσκοπος Ouellette ακύρωσε τη Θεία Λειτουργία, καθώς η Warner Bros. επικοινώνησε μαζί του για να παραστεί στις προβολές του The Conjuring 4 στο Μαϊάμι της Φλόριντα και στο ΜακΆλεν του Τέξας.

Το MySA αναφέρει ότι ο Επίσκοπος Ouellette ήταν παρών στις προβολές μόνο για εκείνη τη μία βραδιά.

Η επίσομη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Οι ερευνητές παραφυσικών φαινομένων Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που περιλαμβάνει μυστηριώδεις οντότητες με τις οποίες πρέπει να αναμετρηθούν».

Σύμφωνα με το EW, η ταινία θα διαδραματίζεται το 1986, όταν ο Εντ και η Λορέιν έχουν ήδη αποσυρθεί από την... εξορκιστική τους δραστηριότητα, μετά από ένα έμφραγμα που υπέστη ο πρώτος κατά τη διάρκεια των γεγονότων της ταινίας του 2021, The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Η υπόθεση που θα τους φέρει πίσω από τη σύνταξη περιστρέφεται γύρω από την οικογένεια Σμαρλ, η οποία άρχισε να βιώνει υπερφυσικά φαινόμενα μετά τη μετακόμισή της σε ένα νέο σπίτι που κάπως θυμίζει την υπόθεση της οικογένειας Perron από την πρώτη ταινία.

Το Conjuring: Last Rites κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Οι καλύτερες και οι χειρότερες πηγές πρωτεΐνης για την υγεία σας

Οι καλύτερες και οι χειρότερες πηγές πρωτεΐνης για την υγεία σας

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

«The Smashing Machine»: Tα δάκρυα του Ντουέιν Τζόνσον για το 15λεπο χειροκρότημα στη Βενετία

«The Smashing Machine»: Tα δάκρυα του Ντουέιν Τζόνσον για το 15λεπο χειροκρότημα στη Βενετία

Entertainment
Στις 11/9 ο αγιασμός στα σχολεία - Οι επίσημες ανακοινώσεις

Στις 11/9 ο αγιασμός στα σχολεία - Οι επίσημες ανακοινώσεις

Παιδεία
Η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» θα έχει έναν αρχικό πρωταγωνιστή από τις ταινίες

Η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» θα έχει έναν αρχικό πρωταγωνιστή από τις ταινίες

Entertainment
Οι κινηματογράφοι της Θεσσαλονίκης: Μια τοπογραφία του σινεμά από το 1945 ως το 2000

Οι κινηματογράφοι της Θεσσαλονίκης: Μια τοπογραφία του σινεμά από το 1945 ως το 2000

Entertainment

NETWORK

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

healthstat.gr
Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας CWW 2025

Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας CWW 2025

ienergeia.gr
Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
6 τροφές που θα σας δώσουν άμεσα ενέργεια

6 τροφές που θα σας δώσουν άμεσα ενέργεια

healthstat.gr
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός στο Εργοστάσιο του Βόλου

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός στο Εργοστάσιο του Βόλου

ienergeia.gr
Αναβρασμός εργασιών για το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς

Αναβρασμός εργασιών για το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς

ienergeia.gr
Πώς θα καταπολεμήσετε αποτελεσματικά τη ροδόχρου ακμή

Πώς θα καταπολεμήσετε αποτελεσματικά τη ροδόχρου ακμή

healthstat.gr
Το Πανεπιστήμιο Πατρών μειώνει το ενεργειακό κόστος και το ανθρακικό του αποτύπωμα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μειώνει το ενεργειακό κόστος και το ανθρακικό του αποτύπωμα

ienergeia.gr