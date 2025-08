Ένας δαίμονας ήρθε απόψε από τα παλιά στο τρέιλερ του τελευταίου «Conjuring»

Η τελευταία ταινία «The Conjuring» κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουργιο τρέιλερ για το The Conjuring: Last Rites (To Κάλεσμα 4: Η Τελευταία Τελετουργία), την επερχόμενη τέταρτη και τελευταία ταινία του επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise τρόμου.

Το τρέιλερ μας δίνει μια τελευταία ματιά στους Patrick Wilson και Vera Farmiga ως Ed και Lorraine Warren, μετά από πάνω από μια δεκαετία από την πρώτη τους εμφάνιση ως οι διάσημοι παραψυχολόγοι. Επίσης, δείχνει μερικές από τις τρομακτικές σκηνές της ταινίας, με τη Mia Tomlinson ως Judy Warren και τον Ben Hardy ως Tony Spera. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Elliot Cowan, Madison Lawlor, Orion Smith, Beau Gadsdon, Peter Wight, Kate Fahy, Kíla Lord Cassidy και άλλους.

Σύμφωνα με το EW, η ταινία θα διαδραματίζεται το 1986, όταν ο Ed και η Lorraine έχουν ήδη αποσυρθεί από την... εξορκιστική τους δραστηριότητα, μετά από ένα έμφραγμα που υπέστη ο πρώτος κατά τη διάρκεια των γεγονότων της ταινίας του 2021, The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Η υπόθεση που θα τους φέρει πίσω από τη σύνταξη περιστρέφεται γύρω από την οικογένεια Smurl, η οποία άρχισε να βιώνει υπερφυσικά φαινόμενα μετά τη μετακόμισή της σε ένα νέο σπίτι που κάπως θυμίζει την υπόθεση της οικογένειας Perron από την πρώτη ταινία.

«Έντ, υπάρχει κάτι σατανικό εδώ. Κάτι που έχω νιώσει και παλαιότερα», λέει η Lorraine στον Ed σε μια σκηνή του βίντεο.

Σε μια άλλη σκηνή, εκείνη αποκαλύπτει το κλειδί πίσω από αυτό το τελευταίο μυστήριο, εξηγώντας ότι ο δαίμονας που βασανίζει την οικογένεια είναι εκείνος που η ίδια και ο Ed συνάντησαν παλιότερα στην καριέρα τους. «Αυτό το πράγμα στο σπίτι σου είναι ένας δαίμονας, Είναι ο πρώτος που συναντήσαμε ποτέ», λέει με τρεμάμενη φωνή «Ήμασταν νέοι. Ήμασταν τρομαγμένοι. Τρέξαμε να ξεφύγουμε».



Δείτε το τρέιλερ:



{https://youtu.be/bMgfsdYoEEo?si=4J17UXZJM90QNqPO}

Το Last Rites, η ένατη συνολικά ταινία στο σύμπαν του Conjuring, έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Michael Chaves, ο οποίος σκηνοθέτησε και το The Devil Made Me Do It.



Η πολυαναμενόμενη ταινία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους από την Tanweer στις 4 Σεπτεμβρίου.