Πέθανε ξαφνικά ο κάτοχος της Annabelle από το Conjuring - Ήταν σε περιοδεία με τη «στοιχειωμένη» κούκλα

Η Annabelle ενέπνευσε τη σατανική κούκλα του Τhe Conjuring που στοίχειωσε τις νύχτες μας

Ο Νταν Ριβέρα, ο κάτοχος της πραγματικής κούκλας Annabelle που ενέπνευσε τις ταινίες τρόμου The Conjuring και στοίχειωσε τις νύχτες μας, πέθανε ενώ βρισκόταν σε περιοδεία με την... κούκλα. Ο Ριβέρα ήταν 54 ετών και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του.

Ο Ριβέρα ήταν ερευνητής παραφυσικών φαινομένων και κύριος φροντιστής της κούκλας Annabelle. Βρισκόταν σε περιοδεία στις ΗΠΑ, που είχε τίτλο Devils on the Run Tour, που διοργανώθηκε από το Ghostly Images of Gettysburg και την Εταιρεία Ψυχικής Έρευνας Νέας Αγγλίας (NESPR).







Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, η κούκλα πάντως θα συνεχίσει την περιοδεία της...

Η πραγματική Annabelle είναι μια υποτιθέμενη στοιχειωμένη κούκλα της εταιρείας Raggedy Ann που συνδέεται με παραφυσικά γεγονότα στη δεκαετία του 1970. Το παιχνίδι περιήλθε στην κατοχή των παραφυσικών ερευνητών Ed και Lorraine Warren, οι οποίοι το συμπεριέλαβαν ως έκθεμα στο μουσείο τους για τον αποκρυφισμό.



{https://youtu.be/paFgQNPGlsg?si=ACvDCP9O-t8BdVuO}



Οι Warrens έγιναν ευρύτερα γνωστοί τα τελευταία χρόνια όταν ενσαρκώθηκαν από τον Πάτρικ Γουίλσον και τη Βέρα Φαρμίγκα στις ταινίες The Conjuring, οι οποίες βασίστηκαν στους φακέλους των υποθέσεών τους. Το Annabelle, ένα prequel και spin-off αυτών των ταινιών, κυκλοφόρησε το 2014. Ενώ η κούκλα βασίζεται στην πραγματική Annabelle, ο σχεδιασμός της άλλαξε για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων.





Η επιτυχία του Annabelle οδήγησε σε δύο σίκουελ - Annabelle: Creation (2017) και Annabelle Comes Home (2019). Η τριλογία έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο box office.