Μάρτιν Σκορσέζε: Η απίθανη αντίδρασή του για την υποψηφιότητα στα βραβεία Emmy

To είδαμε και δεν το πιστεύαμε, όπως και ο ίδιος άλλωστε! Ο εμβληματικός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, είναι υποψήφιος στα φετινά βραβεία Emmy, αλλά όχι στην κατηγορία που -εύλογα- φαντάζεστε, δηλαδή της σκηνοθεσίας.

Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης είναι υποψήφιος για τον ολιγόλεπτο guest ρόλο του την κωμική σειρά «The Studio», στην κατηγορία «Guest Star σε κωμική σειρά»!

Σε αυτή, ο Σκορσέζε εμφανίζεται για λίγα λεπτά, ενσαρκώνοντας τον εαυτό του. Δείτε τον σε ρόλο... ηθοποιού στο παρακάτω βίντεο.

{https://youtu.be/tmH1NiPzewM?si=H8_cLZBT6YVz_jSj}



Εξίσου απίθανη ήταν και η αντίδραση του Σκορσέζε όταν έμαθε για την υποψηφιότητά του και την οποία φρόντισε να καταγράψει και να μοιραστεί στα social media, η κόρη του Φραντσέσκα, με αποτέλεσμα να γίνει viral.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους την ώρα της ανακοίνωσης βρίσκονταν σε βιντεοκλήση στο zoom και η Φραντσέσκα «αιχμαλώτισε» με ένα screenshot την αντίδραση του 82χρονου σκηνοθέτη, ο οποίος φαίνεται να κρύβει το πρόσωπο με τα χέρια του, αδυνατώντας να πιστέψει και ο ίδιος ότι απέσπασε τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα.





Martin Scorsese's reaction to his Emmy nomination via Francesca Scorsese's story. pic.twitter.com/WYIK4zeTft