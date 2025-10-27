Εδειξε τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Τζέι Ντι Βανς, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε σήμερα την άποψή του για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, ονομάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ως τους κορυφαίους υποψηφίους για το προεδρικό χρίσμα το 2028. Ωστόσο, κράτησε ανοιχτή την πόρτα για... τον εαυτό του.

Σύμφωνα με το Politico, μιλώντας με δημοσιογράφους στο Air Force One καθ' οδόν προς την Ιαπωνία, ο Τραμπ σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Στιβ Μπάνον - ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του κινήματος MAGA, ο οποίος είπε ότι «Ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το 2028, ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει σε αυτή την ιδέα» - τόνισε: «Θα ήθελα πολύ να το κάνω - έχω τα καλύτερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ποτέ».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν έχει «πραγματικά σκεφτεί» να θέσει ξανά υποψηφιότητα για τρίτη προεδρική θητεία - κάτι που απαγορεύει το αμερικανικό σύνταγμα.

«Έχουμε μερικούς πολύ καλούς ανθρώπους», για το αξίωμα, πρόσθεσε.

Όταν πιέστηκε να κατονομάσει, έγνεψε προς τον Ρούμπιο, ο οποίος είχε επιστρέψει στην καμπίνα Τύπου για να μιλήσει με δημοσιογράφους. «Έχουμε σπουδαίους ανθρώπους - δεν χρειάζεται να μιλήσω για αυτό. Ένας από αυτούς στέκεται εδώ», είπε ο Τραμπ, επαινώντας τον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντ. Βανς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Προφανώς ο Βανς είναι εξαιρετικός. Ο αντιπρόεδρος είναι εξαιρετικός», είπε ο Τραμπ. «Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα έθετε υποψηφιότητα εναντίον αυτών των δύο».

Ο Μπάνον είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της τρίτης θητείας Τραμπ.

«Υπάρχει ένα σχέδιο», είπε σε πρόσφατο podcast, υπονοώντας ότι ο Τραμπ μπορεί να το πετύχει παρακάμπτοντας το σύνταγμα της χώρας του.