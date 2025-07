Emmy 2025: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Η κωμική σειρά που σπάει τα ρεκόρ

Η 77η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Η νέα σειρά της Apple TV+ «The Studio» κατέρριψε ρεκόρ στα Emmy, λαμβάνοντας 23 υποψηφιότητες, δηλαδή τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ για κωμική σειρά στην πρώτη της σεζόν.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2021 από τη σειρά «Ted Lasso» μια άλλη παραγωγή της Apple TV+, η οποία συγκέντρωσε 20 υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια του πρώτου της έτους, σύμφωνα με το Variety. Η σειρά κέρδισε επτά Emmy, συμπεριλαμβανομένων τριών για τις ερμηνείες των Τζέισον Σουντέικις, Μπρετ Γκολντστάιν και Χάνα Γουάντινγκχεμ και εξαιρετικής κωμικής.

Δημιουργοί της σάτιρας «The Studio» είναι οι Έβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χιούικ, Άλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ και Σεθ Ρόγκεν, ο οποίος επίσης σκηνοθέτησε, έγραψε το σενάριο και πρωταγωνιστεί.

Η σειρά ακολουθεί έναν επικεφαλής στούντιο του Χόλιγουντ που αγωνίζεται να εξισορροπήσει τις εταιρικές απαιτήσεις με το πάθος του για την παραγωγή ποιοτικών ταινιών. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Κάθριν Ο’ Χάρα, Άικ Μπάριχολτζ, Κάθριν Χαν κ.ά.



Ο Σεθ Ρόγκεν έλαβε υποψηφιότητες στις κατηγορίες Εξαιρετικής Κωμικής Σειράς, Πρωταγωνιστικού Ρόλου, Σεναρίου και Σκηνοθεσίας.

Αν κερδίσει και στις τέσσερις, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ των περισσότερων βραβείων Emmy που έχει κερδίσει υποψήφιος σε μία βραδιά, μαζί με τη Μόιρα Ντέμος για το «Making a Murderer» (2016) του Netflix, την Έιμι Σέρμαν Παλαντίνο για το «The Marvelous Mrs. Maisel» (2018) του Prime Video και τον Νταν Λέβι για το «Schitt's Creek» (2020) του Pop TV.

Aξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι 23 υποψηφιότητες του «The Studio» ισοφαρίζουν το ιστορικό ρεκόρ της τρίτης σεζόν του «The Bear» για τις περισσότερες κωμικές υποψηφιότητες σε μια χρονιά.



Ακολουθεί μια λίστα με τις σειρές που συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες:





27 - Severance

24 - The Penguin

23 - The White Lotus

23 - The Studio

16 - The Last of Us

14 - Andor

14 - Hacks

Σε άλλα νέα, το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, «Severance» συγκέντρωσε 27 υποψηφιότητες και κάπως έτσι ηγείται την κούρσα των φετινών βραβείων, ενώ η το πολυσυζητημένο Adolescence που συγκλόνισε τον πλανήτη «Adolescence», απέσπασε 13 υποψηφιότητες, με τον 15χρονο πρωταγωνιστή του, Όουεν Κούπερ να γράφει ιστορία κερδίζοντας σε τόσο νεαρή ηλικία υποψηφιότητα για Β' Ανδρικό Ρόλο σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία. Συγκεκριμένα, ο Κούπερ έγινε ο νεότερος υποψήφιος στην κατηγορία του.



Παράλληλα, το HBO Max με τις 142 φετινές του υποψηφιότητες άφησε πίσω του τον «γίγαντα του streaming», λέμε με Netflix.





Αντίθετα, ο Χάρισον Φορντ κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Emmy για το Shrinking, και έγινε ο δεύτερος γηραιότερος ηθοποιός που έχει προταθεί ποτέ στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία, μετά τον Άλαν Άρκιν, ο οποίος το 2020, σε ηλικία 86 ετών κέρδισε μια υποψηφιότητα για την ερμηνεία του στη σειρά «Η μέθοδος Κομίνσκι» του Netflix.

Τα Βραβεία Emmy αναγνωρίζουν επιτεύγματα στον κλάδο της τηλεόρασης και το έργο δημιουργών αμερικανικών προγραμμάτων ψυχαγωγίας και απονέμονται από τρεις οργανισμούς την Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (Academy of Television Arts & Sciences - ATAS), την Εθνική Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (National Academy of Television Arts and Sciences - NATAS) και τη Διεθνής Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (International Academy of Television Arts and Sciences - IATAS).

Η 77η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες

Δραματική Σειρά

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν – Paradise

Γκάρι Ολντμαν – Slow Horses

Πέδρο Πασκάλ – The Last of Us

Άνταμ Σκοτ – Severance

Νόα Ουάιλ – The Pitt

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς – Matlock

Σάρον Χόργκαν – Bad Sisters

Μπριτ Λάουερ – Severance

Μπέλα Ράμσεϊ – The Last of Us

Κέρι Ράσελ – The Diplomat

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ανταμ Μπρόντι – Nobody Wants This

Σεθ Ρόγκεν – The Studio

Τζέισον Σίγκελ – Shrinking

Μάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – The Bear

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ούζο Αντούμπα – The Residence

Κρίστεν Μπελ – Nobody Wants This

Κουίντα Μπράνσον – Abbott Elementary

Άγιο Εντεμπίρι – The Bear

Τζιν Σμαρτ – Hacks

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κόλιν Φάρελ – The Penguin

Στίβεν Γκρέιαμ – Adolescence

Τζέικ Τζίλενχαλ – Presumed Innocent

Μπράιαν Ταϊρί Χένρι – Dope Thief

Κούπερ Κοχ – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κέιτ Μπλάνσετ – Disclaimer

Μέγκαν Φέιχι – Sirens

Ρασίντα Τζόουνς – Black Mirror

Κρίστιν Μιλιότι – The Penguin

Μισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Ζακ Τσέρι – Severance

Γουόλτον Γκόγκινς – The White Lotus

Τζέισον Άιζακς – The White Lotus

Τζέιμς Μάρσντεν – Paradise

Σαμ Ρόκγουελ – The White Lotus

Τραμέλ Τίλμαν – Severance

Τζον Τουρτούρο – Severance

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Πατρίσια Αρκέτ – Severance

Κάρι Κουν – The White Lotus

Κάθριν ΛαΝάσα – The Pitt

Τζουλιάν Νίκολσον – Paradise

Πάρκερ Πόουζι – The White Lotus

Νατάσα Ρόθγουελ – The White Lotus

Έιμι Λου Γουντ – The White Lotus

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άικ Μπάρινχολτς – The Studio

Κόλμαν Ντομίνγκο – The Four Seasons

Χάρισον Φορντ – Shrinking

Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere

Εμπον Μος-Μπαχράκ – The Bear

Μάικλ Γιούρι – Shrinking

Μπόουεν Γιανγκ – Saturday Night Live

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Λάιζα Κολόν-Ζάγιας – The Bear

Χάνα Αϊνμπιντερ – Hacks

Κάθριν Χαν – The Studio

Τζανέλ Τζέιμς – Abbott Elementary

Κάθριν Ο’Χάρα – The Studio

Σέριλ Λι Ραλφ – Abbott Elementary

Τζέσικα Γουίλιαμς – Shrinking

Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Χαβιέ Μπαρδέμ – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Μπιλ Κάμπ – Presumed Innocent

Όουεν Κούπερ – Adolescence

Ρομπ Ντελέινεϊ – Dying for Sex

Πίτερ Σάρσγκαρντ – Presumed Innocent

Άσλεϊ Γουόλτερς – Adolescence

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Έριν Ντόχερτι – Adolescence

Ρουθ Νέγκα – Presumed Innocent

Κλόι Σεβινί – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Τζένι Σλέιτ – Dying for Sex

Κριστίν Τρεμάρκο – Adolescence

Talk Show

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

The Late Show with Stephen Colbert

Reality