Η Αγνή Μπάλτσα έλαβε το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς.

Η 12η διοργάνωση των Διεθνών Βραβείων Όπερας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στην Εθνική Λυρική Σκηνή στην Αθήνα και μεταδόθηκε ζωντανά από το OperaVision.

Η τελετή απονομής, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Εθνική Λυρική Σκηνή, με οικοδεσπότη τον παρουσιαστή του BBC Radio 3 Πέτροκ Τρελώνυ, τίμησε εξαιρετικά επιτεύγματα στον χώρο της όπερας από πέντε ηπείρους, με φιναλίστ προερχόμενους από 25 χώρες. Οι νικητές επελέγησαν από πάνω από 14.000 υποψηφιότητες.

Στην τελετή τραγούδησαν οι βραβευθέντες σταρ Μαρίνα Ρεμπέκα και Νίκολας Μπράουνλη. Έργα Σαμάρα, Καρρέρ, Σακελλαρίδη, Σκαλκώτα, Θεοδωράκη, Κουμεντάκη ερμήνευσαν οι σολίστ της ΕΛΣ Δημήτρης Πλατανιάς, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος, Μαρία Κοσοβίτσα, η Ορχήστρα, η Χορωδία, το Μπαλέτο και η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη σκηνοθεσία της τελετής υπέγραψε ο Διευθυντής Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια Σκηνής της ΕΛΣ Κατερίνα Πετσατώδη.

Η θρυλική Ελληνίδα μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα έλαβε το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς.

O Χάρρυ Χάιμαν, ιδρυτής των Διεθνών Βραβείων Όπερας, δήλωσε: «Είναι θαυμάσιο να γιορτάζουμε τους νικητές των Διεθνών Βραβείων Όπερας για το 2025 με την Εθνική Λυρική Σκηνή στην Αθήνα, για πρώτη φορά, στην υπέροχη Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος».

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απένειμε ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς, το Βραβείο για το Καλύτερο Λυρικό Θέατρο για το 2025 (2025 Opera Company Award), στο αυστριακό λυρικό θέατρο MusikTheater an der Wien.

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, η θρυλική Ελληνίδα μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα έλαβε το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award) από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργο Κουμεντάκη, εν μέσω αποθεωτικού χειροκροτήματος. Με μια καριέρα πάνω από πενήντα ετών, η μοναδική φωνή, η δραματική της ένταση και η μαγνητική της σκηνική παρουσία εξασφάλισαν στην Αγνή Μπάλτσα διεθνή καταξίωση. Ενδεικτικό της επιδραστικότητάς της είναι ότι τραγούδησε Κάρμεν πάνω από εξήντα φορές στην Κρατική Όπερα της Βιέννης. Τακτική συνεργάτιδα του Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, η Μπάλτσα έχει επίσης τιμήσει με τις ερμηνείες της τις σκηνές της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, της Σκάλας του Μιλάνου, του Κόβεντ Γκάρντεν και της Όπερας του Παρισιού, με ένα ρεπερτόριο που κυμαίνεται από έργα του Μότσαρτ και του Ροσσίνι ως εκείνα του Βέρντι, του Μπελλίνι και του Στράους. Η κυρία Μπάλτσα δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου της: «Ευχαριστώ τα Διεθνή Βραβεία Όπερας για την τιμή. Αισθάνομαι ευγνώμων για όσα μου έφερε η ζωή μου».

Η λίστα με τους επικρατέστερους υποψηφίους, η οποία βασίστηκε σε ένα σύνολο 14.000 υποψηφιοτήτων που πρότειναν λάτρεις της όπερας από όλον τον κόσμο, συγκροτήθηκε από μια διεθνή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από καλλιτέχνες και κριτικούς όπερας, καθώς και στελέχη διοίκησης οργανισμών που ασχολούνται με την όπερα, από είκοσι χώρες, υπό την προεδρία του Τχων Άλλισον (John Allison), αρχισυντάκτη του περιοδικού Opera with Opera News και κριτικού κλασικής μουσικής στην εφημερίδα The Daily Telegraph. Οι νικητές όλων των κατηγοριών, εκτός από εκείνη του Βραβείου Αναγνωστών, επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή.

O Τζων Άλλισον, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, δήλωσε: «Η παρουσία μου στην Αθήνα για τα Διεθνή Βραβεία Όπερας είναι μια υπενθύμιση ότι ο πολιτισμός είναι τόσο εγχώριος όσο και παγκόσμιος. Η ελληνική μυθολογία ήταν μια από τις ιδρυτικές αρχές της όπερας –που πια, μετά από περισσότερα από τετρακόσια χρόνια, αποτελεί μια από τις κατεξοχήν διεθνείς μορφές τέχνης– και απόψε γιορτάσαμε τα Διεθνή Βραβεία της Όπερας ακούγοντας σύγχρονα ελληνικά έργα. Αυτό το πλαίσιο αρμόζει στον εορτασμό της οπερατικής αριστείας από όλον τον κόσμο για την περίοδο 2024/25, και χαίρομαι που έχουμε τόσο πολλούς εξαιρετικούς νικητές».



Οι νικητές έλαβαν ένα υψηλής συμβολικής αξίας βραβείο, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είναι εμπνευσμένο από τον πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σχέδιό του βασίζεται σε ένα μοναδικό γλυπτό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού που βρέθηκε στις Κυκλάδες και απεικονίζει μια κομψή φιγούρα σε σχήμα βιολιού. Το βραβείο έχει κατασκευαστεί σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου εκτίθενται τα πρωτότυπα αγαλματίδια. Κάθε αντίγραφο έχει δημιουργηθεί από μάρμαρο στο οποίο επικολλήθηκε μια ειδικά προσαρμοσμένη πλακέτα για τα International Opera Awards.

Η λίστα με τους νικητές

CONDUCTOR

Alain Altinoglu

DESIGNER

Paolo Fantin

DIRECTOR

Claus Guth

EQUAL OPPORTUNITIES & IMPACT

Dallas Opera: Linda and Mitch Hart Institute for Women Conductors

FEMALE SINGER

Asmik Grigorian

FESTIVAL

Janáček Brno Festival

LEADERSHIP

Anthony Freud

LIFETIME ACHIEVEMENT

Agnes Baltsa

MALE SINGER

Nicholas Brownlee

MUSICAL

Sunday in the Park with George (Glimmerglass Festival)

NEW PRODUCTION

The Excursions of Mr Brouček (National Theatre Brno & Staatsoper Berlin/Teatro Real/Robert Carsen)

OPERA COMPANY

MusikTheater an der Wien

PHILANTHROPY

C. Graham Berwind III

READERS’ AWARD – OPERA MAGAZINE WITH OPERA NEWS

Marina Rebeka

RECORDING (COMPLETE OPERA)

Lully: Atys (Château de Versailles Spectacles)

RECORDING (SOLO RECITAL)

Ann Hallenberg & The Mozartists: Gluck Arias (Signum)

REDISCOVERED WORK

Galuppi: L’uomo femina (Opéra de Dijon)

RISING STAR

Adèle Charvet (mezzo-soprano)

Hugh Cutting (countertenor)

SUSTAINABILITY

Teatro Real Madrid

WORLD PREMIERE

Turnage/Hall: Festen (The Royal Opera)