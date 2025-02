H Ολίβια Χολτ θέλει να παίξει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε ταινία και από εμάς είναι «ναι»

Η Ολίβια Χολτ για τη βιογραφική ταινία για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Θα ήταν τιμή μου να την υποδυθώ».

Όταν έγινε γνωστό ότι ο Τζον Μ. Τσου θα αναλάβει την ανάπτυξη της κινηματογραφικής ταινίας για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αμέσως μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων της βιογραφίας της από την Universal, οι θαυμαστές πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ονόματα για το ποια ηθοποιός θα μπορούσε να την ενσαρκώσει.



Σημειώνεται ότι η ταινία σε παραγωγή του Μαρκ Πλατ, θα είναι βασισμένη στην αυτοβιογραφία της ποπ σταρ «The Woman in Me», που κυκλοφόρησε το 2023.







Ανάμεσα στα ονόματα των Φλόρενς Πιου, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Ελ Φάνινγκ ήταν και εκείνο της Ολίβια Χολτ.



Όπως και η Μπρίτνεϊ, η Χολτ είναι πρώην αστέρι της Disney ενώ έχει κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ το 2016 με τίτλο «Olivia».



Με αφορμή μία ειδική προβολή της νέας της κωμωδίας τρόμου, «Heart Eyes», η Χολτ μίλησε στο Variety, για το ενδεχόμενο να πάρει τον πολυαναμενόμενο ρόλο.



«Θα είναι μεγάλη μου τιμή να την υποδυθώ» είπε. «Eίμαι τόσο ευγνώμων που είμαι στο παιχνίδι και ανάμεσα σε τόσα πολλά ονόματα και ταλέντα που διεκδικούν το ρόλο. Kαι μόνο η ιδέα ότι είμαι στο μυαλό του κόσμου για να παίξω κάτι τόσο εμβληματικό όσο αυτό, είναι απλά ένα όνειρο», ανέφερε συμπληρώνοντας ότι ο σκηνοθέτης δεν έχει έλθει σε επαφή μαζί της.



Η νέα της ταινία το «Heart Eyes», είναι μια κωμωδία τρόμου σε σκηνοθεσία Τζος Ρούμπεν. Ακολουθεί «δύο συναδέλφους που προσπαθούν να σωθούν από έναν κατά συρροή δολοφόνο την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο οποίος τους θεωρεί ζευγάρι».



Η Χολτ πρωταγωνιστεί μαζί με τον Μέισον Γκούντινγκ και τους Τζίτζι Ζουμπάντο, Ντέβον Σάουα και Τζορντάνα Μπρούστερ.



Η πρεμιέρα του «Heart Eyes» στους αμερικανικούς κινηματογράφους είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου.