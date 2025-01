Χρυσές Σφαίρες 2025: Σάρωσαν «Emilia Perez» και «Brutalist» - Όλοι οι νικητές

Η απονομή των Χρυσών Σφαιρών, η πρώτη μεγάλη διοργάνωση βραβείων του Χόλιγουντ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (για την Ελλάδα), με αρκετές εκπλήξεις και ανατροπές που μας κάνουν να αναθεωρήσουμε στις προβλέψεις μας για τα επερχόμενα Όσκαρ.



Μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν το φαβορί, «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρπου απέσπασε 4 βραβεία (Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ, Β’ Γυναικείος, Μη Αγγλόφωνη Ταινία και Τραγούδι) όπως και το «Brutalist» που έφυγε από την απονομή με 3 βραβεία, αυτά των: Καλύτερο Δράμα, Σκηνοθεσία και Α’ Ανδρικός Ρόλος για τον Έιντριεν Μπρόντι.

Η Ντέμι Μουρ βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα α’ γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία της στην ταινία «Το Ελιξίριο της Νιότης» («The Substance») της γαλλίδας σκηνοθέτριας Κοραλί Φαρζά. Στην ταινία, η 62χρονη αμερικανίδα ηθοποιός υποδύεται μια σταρ του Χόλιγουντ που σβήνει το άστρο της και εθίζεται σε ένα ελιξίριο της νιότης, με καταστροφικές παρορμήσεις. Η Ντέμι Μουρ επικράτησε της τρανσέξουαλ ηθοποιού Κάρλα Σοφία Γκασκόν («Emilia Pérez») και της 25χρονης Μάικι Μάντισον («Anora»).

{https://www.youtube.com/watch?v=otOhTE7oEs4}

Ο Αμερικανορουμάνος ηθοποιός Σεμπάστιαν Σταν κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Α΄ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας Διαφορετικός Άνθρωπος» («A Different Man»). Υποδύεται έναν άνδρα που είναι παραμορφωμένος από όγκους στο πρόσωπο και δέχεται να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του και να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού. Ο Σεμπάστιαν Σταν είναι επίσης υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία «The Apprentice» όπου υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπρέιντι Κορμπέ βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα για την ταινία του «The Brutalist». Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός εβραίου αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο». Ο Μπρέιντι Κορμπέ επικράτησε των σκηνοθετών Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»), Έντβαρντ Μπέργκερ («Το Κονκλάβιο»), Σον Μπέικερ («Anora») και Κοραλί Φαρζά («Το Ελιξίριο της Νιότης» - The Substance).

Η Βραζιλιάνα ηθοποιός Φερνάντα Τόρες απέσπασε Χρυσή Σφαίρα Α΄ γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία για την ερμηνεία της στο «I’m Still Here». Υποδύεται την Εουνίσε Πάιβα, σύζυγο πρώην βουλευτή που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία, τη δεκαετία του 1970, η οποία αγωνίζεται να μάθει την αλήθεια. Υποδυόμενη την δυναμική ακτιβίστρια του αντιδικτατορικού κινήματος στη Βραζιλία, η Φερνάντα Τόρες επικράτησε της Αντζελίνα Τζολί («Μαρία») και της Νικόλ Κίντμαν («Babygirl»).

Ο Έιντριεν Μπρόντι βραβεύθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική ταινία για την ερμηνεία του στο «The Brutalist». Ο Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται έναν εβραίο αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο» και να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Ο 51χρονος Μπρόντι επικράτησε του Ρέιφ Φάινς («Το Κονκλάβιο») και του Τίμοθι Σαλαμέ («A Perfect Stranger»).





