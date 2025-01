«Friends»: Δεν θα πιστεύετε ποια έπαιξε σχεδόν τη Ρέιτσελ στα «Φιλαράκια»

Ο ρόλος της Ρέιτσελ Γκριν στα «Φιλαράκια» έκανε την Τζένιφερ Άνιστον γνωστή σε όλο τον κόσμο, ωστόσο λίγο έλειψε η ιστορία να είναι εντελώς διαφορετική...

Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά το τέλος της, το «Friends» (Φιλαράκια), παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες σειρές όλων των εποχών που συνεχίζει να απασχολεί.



Το βασικότερο συστατικό επιτυχίας της σειράς είναι ασφαλώς το φανταστικό καστ και η εξαιρετική χημεία των πρωταγωνιστών: Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ Λε Μπλανκ, Λίζα Κούντροου και φυσικά ο αξέχαστος Μάθιου Πέρι.



Πλέον, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς άλλους ηθοποιούς στους εμβληματικούς ρόλους, από τον Τσάντλερ μέχρι τη Φοίβη. Όμως, στην περίπτωση της Ρέιτσελ, ένα εκπληκτικά γνώριμο πρόσωπο από τη σειρά, παραλίγο να πάρει το ρόλο που έκανε διάσημη την Τζένιφερ Άνιστον.



Ο λόγος για την Τζέιν Σίμπετ, την ηθοποιό που γνωρίσαμε τελικά στη σειρά ως «Κάρολ», πρώην σύζυγο του Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ).



{https://youtu.be/_WdYJ700q00?si=5M1IFmqZNoMY27tf}



Μιλώντας στην αυστραλιανή πρωινή εκπομπή «Sunrise», η Σίμπετ αποκάλυψε ότι είχε σχεδόν πάρει το ρόλο της «Ρέιτσελ».



Όπως θυμάται, είχε πάει στην οντισιόν για το ρόλο και «Αφότου είχα φύγει από την αίθουσα της οντισιόν για τη Ρέιτσελ, έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον μάνατζέρ μου που μου έλεγε "Σε αγαπούν, σε θέλουν […] Πρέπει να επιστρέψεις την επόμενη εβδομάδα. Αλλά σε θέλουν"».



Ωστόσο, εκείνη την εποχή η Σίμπετ ήταν έγκυος, έτσι πολύ εύλογα ρώτησε τον μάνατζερ αν ενημέρωσε την παραγωγή για το γεγονός αυτό. Εκείνος της αποκάλυψε ότι δεν το είχε πει στους διευθυντές κάστινγκ της σειράς, αλλά τη συμβούλεψε να συνεχίσει το κάστινγκ και ότι «Θα είναι μια χαρά».



Στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου μια χαρά, καθώς θα προέκυπταν ζητήματα με το casting της Σίμπετ.



Έτσι, όταν η Σίμπετ επέστρεψε στην οντισιόν για το επόμενο βήμα στη διαδικασία της ακρόασης, η ομάδα casting των Friends ενημερώθηκε για την κατάστασή της και δυστυχώς, της είπαν ότι το timing δεν λειτουργούσε.



Όμως εκείνη δεν ήταν ακόμη πρόθυμη να τα παρατήσει.

Ρώτησε αν μπορούσε να παίξει τον ρόλο της «Κάρολ», καθώς την ενδιέφερε η ιστορία της, για να λάβει όμως την ίδια απάντηση από την παραγωγή, ότι δεν ήταν καλό timing.

Αρχικά, ο ρόλος της «Κάρολ» κατέληξε στην Ανίτα Μπαρόνε, κάτι που κανονικά θα σήμαινε ότι η Σίμπερτ θα έπρεπε να φύγει από το Friends.

Μάλιστα, η «Κάρολ» της Μπαρόνε, έκανε το ντεμπούτο της νωρίς στη σειρά με το επεισόδιο «The One with the Sonogram at the End». Όμως, δεν θα αργούσε η ομάδα να αναζητήσει ξανά την «Κάρολ» και να προχωρήσει εκ νέου σε κάστινγκ για το ρόλο.



Σύμφωνα με την Express, μετά το ντεμπούτο επεισόδιο της, η Mπαρόνε ήθελε να αποχωρήσει για να ακολουθήσει μια δουλειά πλήρους απασχόλησης. Κατέληξε λοιπόν να κλείσει έναν ρόλο στο «The Jeff Fox Worthy Show», αφήνοντας κενή τη θέση της Κάρολ.



Σύμφωνα με το Sunrise, η Σίμπετ που στο μεταξύ είχε γεννήσει και είχε επιστρέψει στο σπίτι της, έλαβε ένα τηλεφώνημα που της ζητούσαν να αναλάβει το ρόλο της Κάρολ.

Παρά το γεγονός ότι συμμετέχει μόνο σε 15 επεισόδια της σειράς, η ηθοποιός έχει γίνει μέρος των Friends και παραμένει ένας από τους καλύτερους guest stars της σειράς.

Όσο για το ρόλο της Ρέιτσελ, η Σίμπετ είναι απόλυτα ξεκάθαρη: «Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει το ρόλο της Ρέιτσελ εκτός από την Τζεν».