Squid Game: Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο teaser τρέιλερ της 3ης σεζόν - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη

To Netflix, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, έκανε ένα αναπάντεχο δώρο στους θαυμαστές του Squid Game.



Η πλατφόρμα δημοσίευσε το πρώτο teaser τρέιλερ για την επερχόμενη τρίτη και τελευταία σεζόν του κορεατικού χιτ.



Στο σύντομο βίντεο των 15 δευτερολέπτων, γίνεται μια ανατριχιαστική αποκάλυψη που κάνει ήδη την ανυπομονησία των φαν να χτυπάει κόκκινο!



«Πείτε όλοι ένα γεια στον Chul-su. Το Squid Game 3 έρχεται το 2025» γράφει το Netflix στη λεζάντα που συνοδεύει το κλιπ στα social media.



Όπως θα δείτε λοιπόν, τρεις νέοι παίκτες που φορούν τις γνωστές, πράσινες, αριθμημένες φόρμες τους, φαίνονται να εισέρχονται σε μια αρένα όπου η βρίσκεται γιγαντιαία κούκλα Young-hee του «Red Light, Green Light». Η κούκλα έχει γυρισμένη την πλάτη προς τους νέους παίκτες. Ωστόσο, στρέφοντας το πρόσωπό της προς μια σιδηροδρομική διάβαση, αποκαλύπτεται ότι δεν είναι μόνη της.



Μια άλλη ανατριχιαστική κούκλα, αγόρι αυτή τη φορά, βρίσκεται στην άλλη πλευρά των γραμμών, κοιτώντας την Young-hee. Και το παιχνίδι «Red Light, Green Light» ξεκινάει πιο θανατηφόρο από ποτέ.





Everyone say hi to Chul-su ? Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC