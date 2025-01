Netflix: Όλοι έβλεπαν Squid Game τα Χριστούγεννα

Όπως τα δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, οι θαυμαστές ανυπομονούσαν να «ξετυλίξουν» τα νέα επεισόδια του Squid Game στο Netflix την εβομάδα των Χριστουγέννων.

Η δεύτερη σεζόν της εξαιρετικά δημοφιλής κορεάτικης σειράς του Hwang Dong-hyuk και με πρωταγωνιστή τον Lee Jung-jae, βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των μη αγγλόφωνων σειρών του Netflix με 68 εκατομμύρια προβολές, κατακτώντας την πρώτη θέση σε 92 χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- και σπάζοντας ρεκόρ προβολών στην εβδομάδα πρεμιέρα της, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε κάνει η πρώτη σεζόν του «Wednesday» το 2022, με 50,1 εκατομμύρια προβολές.

Attention, players. Squid Game Season 2 is the #1 show on Netflix in 92 countries.



⏺️ 68 million views

? The most views ever for a show in its first week

⏹️ Already Netflix's seventh most popular non-English TV show



Squid Game Season 3? Coming 2025. pic.twitter.com/xoACyqG6mC