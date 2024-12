Spotify: Αυτά είναι τα καλύτερα τραγούδια του 2024

To Spotify αποκαλύπτει τα 50 τραγούδια που ακούσαμε περισσότερο στην πλατφόρμα το 2024.

To Spotify αποκάλυψε τη λίστα με τα «top» τραγούδια για το 2024 παγκοσμίως, δηλαδή τα κομμάτια εκείνα που ακούσαμε περισσότερο στην πλατφόρμα, μέσα στη χρονιά που σε λίγες ημέρες φτάνει στο τέλος της. Σύμφωνα λοιπόν με το Spotify, οι χρήστες «στρίμαραν» περρισσότερο από όλα το «Espresso» της Sabrina Carpenter και το έφεραν στην κορυφή του Top 50. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Beautiful Things» του Benson Boone, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Billie Eilish με το «Birds of a Feather», από το άλμπουμ «Hit Me Hard And Soft».



Στην έβδομη θέση τερματίζει ο Hozier με το «Too Sweet» αφήνοντας πίσω του τους σούπερ σταρ, The Weeknd, Taylor Swift και Lady Gaga. Εκτός δεκάδας, μένει η Aridana Grande που βρίσκεται στην δωδέκατη θέση, ενώ Kendrick Lamar τερματίζει εικοστός στη λίστα.

Δείτε τα 20 από τα 50 δημοφιλέστερα τραγούδια στο Spotify για το 2024