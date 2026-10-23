Την επίθεση αντιλήφθηκε ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ οι κατηγορούμενοι φέρεται να έστησαν ενέδρα στον 47χρονο.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για επίθεση και ληστεία σε βάρος 47χρονου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 21, 25 και 27 ετών κατηγορούνται για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, το βράδυ της Πέμπτης (22/10) τρεις άνδρες φορώντας κράνη, πλησίασαν τον 47χρονο και του επιτέθηκαν, με στόχο να του αποσπάσουν το σακίδιο που είχε μαζί του. Την επίθεση αντιλήφθηκε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας και αφού κάλεσε αμέσως το Κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου έσπευσε να βοηθήσει τον 47χρονο. Ένας εκ των δραστών που επιτέθηκε στο θύμα προκάλεσε ελαφρά τραύματα στον αστυνομικό με σκοπό να αποτρέψει την σύλληψη τους. Στη συνέχεια, οι τέσσερις άνδρες τράπηκαν σε φυγή με δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 25χρονο και τον 27χρονο να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Ακολούθησε ο εντοπισμός και η σύλληψη του 21χρονου, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των συλληφθέντων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το θύμα προσπάθησε να αντισταθεί, με αποτέλεσμα να δεχθεί χτυπήματα και να τραυματιστεί. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα ελαφρά τραύματά που υπέστη και στη συνέχεια αποχώρησε.

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Του είχαν στήσει καρτέρι

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ο άνδρας φέρεται να επίστρεφε στο σπίτι του το βράδυ της Πέμπτης (22/10) όταν οι τέσσερις δράστες φέρονται να τον πλησίασαν και να προσπάθησαν να του αφαιρέσουν το σακίδιο που μετέφερε. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα πανό, καθώς και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ενημερώθηκαν για την επίθεση και την απόπειρα ληστείας και ξεκίνησαν την αναζήτηση των δραστών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ενώ η αστυνομική έρευνα αφορά και τον τέταρτο εμπλεκόμενο στην επίθεση.