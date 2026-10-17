Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν χθες το απόγευμα τον ημεδαπό να έχει στην κατοχή του 21 πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο που είχε μισθώσει βρέθηκαν ακόμη 33 πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας επίσης 50 ευρώ το καθένα.

Κατασχέθηκαν συνολικά 54 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ (γνήσια χαρτονομίσματα), δύο κινητά τηλέφωνα και το παραπάνω όχημα, το οποίο αποδόθηκε στον δικαιούχο του.