Οι περισσότερες νυχτερίδες ήταν πλήρως καλυμμένες από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης.

Πολίτης βρήκε εννέα νυχτερίδες σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Σοχού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Δράση για την Αγρια Ζωή.

Σύμφωνα με ανάρτηση του οργανισμού στο Facebook, οι περισσότερες από αυτές ήταν πλήρως καλυμμένες από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης, κάποιες πιο «τυχερές» είχαν μόνο μέρος του σώματος τους καλυμμένο από το υλικό.

«Αρχικά έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασής τους, καθώς παρουσίαζαν κατάπτωση, υποθερμία, αφυδάτωση, τραύματα και κατάγματα από την προσπάθειά τους να απεγκλωβιστούν από την πολυουρεθάνη. Δυστυχώς, η αρχική προσπάθεια δεν είχε θετικά αποτελέσματα για όλες. Το πιθανότερο είναι ότι έπεσαν θύματα ατυχήματος κατά την πραγματοποίηση τεχνικών εργασιών στο κτήριο όπου φώλιαζαν παρ’ ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν κάτι έγινε εσκεμμένα ή όχι. Εντούτοις, το γεγονός ότι βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων υποδηλώνει μια αδικαιολόγητα κακόβουλη πράξη προς ένα προστατευόμενο είδος», τονίζει η ανάρτηση.

{https://www.facebook.com/drasiagriazoi/posts/1695965415901162?ref=embed_post}