Σε ποια σημεία έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Προβλήματα στους δρόμους προκαλεί η κακοκαιρία και στην Αττική, όπου το βράδυ ξεκίνησε νέος γύρος καταιγίδων, σε αρκετές περιοχές.

Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε σημεία του Πικερμίου και των Μεγάρων, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ειδικότερα:

- Εκτροπή κυκλοφορίας γίνεται στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου, στο Πικέρμι.

- Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλιά εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου, από τη χιλιομετρική θέση 39,5 έως τη 39,7, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα, στα Μέγαρα. Διενεργείται αντιδρόμηση από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας.

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