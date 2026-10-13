Ο 45χρονος φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο, ενώ ο 27χρονος συμμετείχε στη διανομή των ουσιών.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής (09/10) δύο ημεδαποί στην περιοχή του Νέου Κόσμου, ηλικίας 27 και 45 ετών, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς δρούσαν οι κατηγορούμενοι

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο τουε είχαν συστήσει τη συμμορία από τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο 45χρονος ήταν ο επικεφαλής και ασκούσε τον πλήρη έλεγχο, ενώ ο 27χρονος συμμετείχε στη διανομή των ναρκωτικών.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της εγκληματικής δράσης του 45χρονου αρχηγού αποτελεί το γεγονός ότι είχε αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης και διάθεσης ναρκωτικών ουσιών το οποίο εξαρθρώθηκε πλήρως μετά από διαδοχικές προανακριτικές ενέργειες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής από τον περασμένο Απρίλιο.

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 45χρονου, μετά από σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του σε προγενέστερο χρόνο.

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Σημειώνεται ότι, ο 45χρονος δε διέθετε σταθερή κατοικία, αλλά διέμενε είτε σε οικίες άλλων προσώπων είτε σε δωμάτια ξενοδοχείων ή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Όσα βρέθηκαν

Από έρευνες στην κατοχή και στις οικίες των 2 συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

67 γραμμ. ουσίας GHB,

55 ναρκωτικά δισκία,

20 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

15 κάψουλες άγνωστης σύστασης,

πλήθος ουσιών άγνωστης σύστασης,

μπαλτάς,

το χρηματικό ποσό των 583 ευρώ,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

«επιχειρησιακό» δίκυκλο και

6 κινητά τηλέφωνα.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν 2 τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις του 45χρονου που περιείχαν αναλυτικές καταγραφές πελατών, διακινούμενων ουσιών, εσόδων, οφειλών αγοραστών, καθώς και οικονομικούς απολογισμούς ανά έτος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.