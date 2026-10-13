Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού» προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, δύο αλλοδαποί στην περιοχή της Γλυφάδας τη Δευτέρα (12/10)

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου που επίσης συνελήφθη, σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Το modus operandi της οργάνωσης

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη μετέβαιναν σε τράπεζες και παρακολουθούσαν πολίτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις από τα ATM. Όσο το θύμα βρισκόταν στην τράπεζα, προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος και το ακολουθούσαν μέχρι να το ακινητοποιήσεις.

Τότε, μέλος προσέγγιζε το θύμα και προθυμοποιούταν να το βοηθήσει, αποσπώντας του την προσοχή. Παράλληλα, έτερο μέλος προσέγγιζε το όχημα από διαφορετική μεριά και αφαιρούσε το χρηματικό ποσό. Προς αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, τόσο για τις μετακινήσεις τους, όσο και για την ενοικίαση επιβατικών οχημάτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

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Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διαμέρισμα που διέμεναν προσωρινά, αλλά και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί 3 περιπτώσεις κλοπών και 2 απόπειρες από οχήματα, που διαπράχθηκαν από αρχές Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, κατόπιν επικοινωνίας με αλλοδαπές Αρχές, διακριβώθηκε ότι τα ανωτέρω δύο μέλη έχουν συλληφθεί πολλές φορές για ίδια αδικήματα στο εξωτερικό, ενώ ένας εξ’ αυτών διώκεται από ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.