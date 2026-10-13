Οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα, κατέθεσαν αίτηση εξαίρεσης σε βάρος της.

Σε αίτηση εξαίρεσης της ανακρίτριας προχώρησαν, λίγο πριν απολογηθούν, οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

Προσπαθώντας να «δυναμιτίσουν» τη διαδικασία των απολογιών τους, με την ευθεία αμφισβήτηση της ανακρίτριας, οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα, κατέθεσαν αίτηση εξαίρεσης σε βάρος της.

Τι επικαλούνται για την αίτηση εξαίρεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες επικαλούνται ότι η συγκεκριμένη δικαστική λειτουργός εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης, ενώ ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είχε ήδη παραδοθεί.

Αρμόδιο να αποφασίσει για την αίτηση εξαίρεσης είναι το δικαστικό συμβούλιο που θα κρίνει αν θα την κάνει ή όχι δεκτή.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η κίνησή τους αυτή μπλοκάρει τις απολογίες των δύο νεαρών, 18 και 22 ετών που κατηγορούνται για την επίθεση, καθώς θα πρέπει να ξεκινήσουν μετά την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αναμένεται να επαναλάβουν τον ισχυρισμό τους πως ο 32χρονος ήταν αυτός που τους επιτέθηκε πρώτος.