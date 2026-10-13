Το αμέσως επόμενο διάστημα ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Από σήμερα, 13 Οκτωβρίου, επανεκκινεί το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» με την αποστολή των πρώτων SMS στις δικαιούχους για δωρεάν μαστογραφίες, ενώ έως το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επανενεργοποιηθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μεταξύ των οποίων και εκείνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μιλώντας στο «ACTION24», ο κ. Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε βασικό πυλώνα τη στροφή της πολιτικής του υπουργείου Υγείας προς την πρόληψη.

Σχετικά με την χρηματοδότηση των προγραμμάτων ανέφερε ότι πλέον χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. «Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστέλλονται κανονικά τα SMS».

Για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, επισήμανε: «Ο καρκίνος του μαστού αφορά μία στις οκτώ γυναίκες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι, με έγκαιρη διάγνωση, το ποσοστό ίασης υπερβαίνει το 95%. Αν βρούμε κάτι ύποπτο, μιλάμε αμέσως με τον γιατρό μας. Δεν παραλείπουμε τη μαστογραφία. Χάρη στη μαστογραφία σώζονται ανθρώπινες ζωές». Τέλος, διευκρίνισε ότι τα SMS θα αποσταλούν στις γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την επανάληψη της εξέτασης και όχι σε όσες την έχουν κάνει πρόσφατα.

Αναφορικά με τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε: «Θα χρησιμοποιηθούν και τα ήδη υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία, σε συνεργασία με τις πλατφόρμες. Περιμένουμε επίσης μία ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας και θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες να μην βομβαρδίζουν διαρκώς τους νέους και τους εφήβους με υλικό, ώστε να τους κρατούν στα social media, αλλά και να προβλέπεται διπλός ή και τριπλός έλεγχος, ώστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μη χρησιμοποιούνται από άτομα κάτω των 15 ετών». Ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει στην ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα πρέπει να ρυθμιστεί και από τις ίδιες τις πλατφόρμες».

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Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στο θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων, τονίζοντας:

«Όταν τα παιδιά μένουν με το κινητό έως τις δύο ή τις τρεις το πρωί, δεν κοιμούνται τις σωστές ώρες. Αυτό προκαλεί διάσπαση προσοχής την επόμενη ημέρα στο σχολείο και δυσκολία συγκέντρωσης. Αυτού του είδους η χρήση τα εκπαιδεύει να θέλουν, κάθε 30 ή 40 δευτερόλεπτα, να αλλάζουν θέμα, ενώ η υπερβολική χρήση μπορεί να επιδεινώσει ψυχικές παθήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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