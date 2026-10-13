Τα ελληνικά νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν σημαντικά περισσότερα σε σχέση με πέρυσι.

Με τιμή κοντά στο 1,60 ευρώ ανά λίτρο, πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτών και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20% αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ωστόσο, τα ελληνικά νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν σημαντικά περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ η εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης τοποθετεί την Ελλάδα χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Προκρίνεται λύση 35 λεπτών

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο προκρίνει επιδότηση 35 λεπτών ανά λίτρο, έναντι του αρχικού σεναρίου των 25 λεπτών, ενώ απομακρύνεται η επιλογή ενίσχυσης 55 λεπτών λόγω δημοσιονομικού κόστους.

Με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, η τιμή πριν από την πρόσθετη παρέμβαση υπολογίζεται περίπου στα 1,96 ευρώ ανά λίτρο. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για αποκλιμάκωση των τιμών, το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να διατεθεί κοντά στα 1,60 ευρώ ή και χαμηλότερα.

Η επιδότηση θα ενσωματώνεται απευθείας στην τελική τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση από τους καταναλωτές. Η αρχική παρέμβαση αφορά το διάστημα 15-31 Οκτωβρίου, ενώ η συνέχισή της θα επανεξετάζεται ανά δεκαπενθήμερο.

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Παρά την ενίσχυση, η επιβάρυνση παραμένει αισθητή. Για αγορά 1.000 λίτρων, ένα νοικοκυριό θα χρειαστεί περίπου 1.600 ευρώ, έναντι 1.130 ευρώ κατά την περσινή εκκίνηση, δηλαδή 470 ευρώ περισσότερα.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20% για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, χωρίς διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Ελάχιστο επίδομα 120 ευρώ

Εφόσον εγκριθεί η αναλογική αύξηση, το ελάχιστο επίδομα θα διαμορφωθεί στα 120 ευρώ, το γενικό ανώτατο στα 960 ευρώ και η μέγιστη ενίσχυση για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης ενδέχεται να φτάσει τα 1.440 ευρώ.

Για τους παλαιούς δικαιούχους εξετάζεται μεγαλύτερη προκαταβολή, ίση με το 72% του περσινού επιδόματος. Έτσι, δικαιούχος που έλαβε πέρυσι 500 ευρώ θα μπορούσε να εισπράξει προκαταβολή 360 ευρώ, αντί 300 ευρώ.

Η σύγκριση με την Ευρώπη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,742 ευρώ ανά λίτρο στην ΕΕ και στα 1,728 ευρώ στην Ευρωζώνη.

Στη Δανία η τιμή έφτασε τα 2,450 ευρώ, στην Πορτογαλία τα 2,204 ευρώ, στην Ιταλία τα 2,063 ευρώ και στη Γαλλία τα 1,907 ευρώ. Αντίθετα, στην Ιρλανδία διαμορφώθηκε στα 1,487 ευρώ και στην Ισπανία στα 1,495 ευρώ.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ελληνική τιμή των 1,60 ευρώ, θα είναι περίπου 14 λεπτά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρόκειται, πάντως, για ενδεικτική σύγκριση.