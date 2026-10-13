Παρά τις προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν ισχυροί.

Σταθεροποιητικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, μετά την άνοδο σχεδόν 2 δολαρίων ανά βαρέλι τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους κινδύνους για την προσφορά από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και την προοπτική αύξησης των προμηθειών πετρελαίου κίνησης από τη Ρωσία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο στα 93,27 δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει πετρέλαιο κίνησης στις διεθνείς αγορές, ενώ η κυβέρνησή του προχώρησε σε προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων στα ρωσικά καύσιμα.

Η πρόσθετη προσφορά θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά, μετριάζοντας τις ανησυχίες για ελλείψεις. Ωστόσο, βουλευτές τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών υποστήριξαν ότι η συμφωνία Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας.

Παρά τις προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν ισχυροί.

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Οι πρόσθετες ρωσικές ποσότητες και η σταθεροποίηση των σαουδαραβικών εξαγωγών προσφέρουν κάποια ανακούφιση. Ωστόσο, η αγορά ανησυχεί περισσότερο για νέες επιθέσεις σε πλοία και αγωγούς στον Περσικό Κόλπο.

Η ανησυχία εντάθηκε μετά την επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και τις αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ΟΠΕΚ προειδοποίησε ότι το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης έχει ξεπεράσει το ένα τρίτο της αξίας των ενεργειακών φορτίων, δυσχεραίνοντας την ομαλή διακίνηση πετρελαίου.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας του οργανισμού, Χάιθαμ Αλ Γκάις, ανακοίνωσε ότι η πρόβλεψη για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης περιορίστηκε στις 400.000 βαρέλια ημερησίως, από 1,4 εκατομμύρια στις αρχές του έτους.