Περισσότερα από 1,7 εκατ. ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη νέα κλήρωση που έγινε το βράδυ της Κυριακής (11/10).
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 21, 37, 44, 45 και Τζόκερ το 5.
Στην κλήρωση της Κυριακής, δύο τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 12 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Παράλληλα, σημειώθηκε το έκτο διαδοχικό τζακ ποτ και έτσι στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Τρίτη (13/10), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=Wp4SzXEB8ok}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)