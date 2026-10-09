Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο χωρίς ωστόσο αυτή η αστάθεια θα είναι «οργανωμένη κακοκαιρία».

Άκρως φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα σε μεγάλο μέρος της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας, όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Αντίθετα, στα ανατολικά ο υδράργυρος θα θυμίζει ακόμη καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει σημαντικά από την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι προγνώσεις αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων στα ορεινά.

Για σήμερα, Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο η αστάθεια θα ενισχυθεί και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Παράλληλα, αξιόλογες βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται στη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική Μακεδονία, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, αλλά και στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση την Κυριακή τα φαινόμενα επεκτείνονται σε όλη την ηπειρωτική χώρα πλιν της Θράκης και του Αιγαίου. Θα δούμε ισχυρές καταιγίδες, πιθανές και οι χαλαζοπτώσεις ενώ βροχές θα πέσουν και στην Αττική. «Ένα πέρασμα καταιγίδων από την Αττική εκτιμώ ότι θα το κάνει» τόνισε η Χαρά Μάλεση.

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Νέα κακοκαιρία «οργανωμένη»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέρχο Μαρουσάκη ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα τη Δευτέρα. Ωστόσο μέσα στην Τρίτη με Τετάρτη, περιμένουμε το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αυτήν την φορά θα μας έρθει από βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της γηραιάς Ηπείρου, με αποτέλεσμα να συνοδεύεται από αρκετά ψυχρές αέριες μάζες, να είναι πιο οργανωμένο, να πέσουν πιο έντονες βροχές.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, θα δώσει μεγαλύτερο όγκο βροχής, περισσότερο έντονες καταιγίδες, ακόμη και χιόνια σε ψηλά βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του.

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