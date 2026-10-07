Στις οικίες των τριών συλληφθέντων βρέθηκαν κάνναβη, τρία αεροβόλα πιστόλια, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, σιδερογροθιά και 135 ευρώ

Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία συμμορία νεαρών που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις περιοχές του Θησείου και του Κεραμεικού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις νεαροί, ηλικίας 18, 17 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με Αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών στις περιοχές του Θησείου και των Πετραλώνων. Ο 17χρονος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στον εφοδιασμό της ομάδας, καθώς αναλάμβανε την εξεύρεση και προμήθεια ναρκωτικών, ενώ προχωρούσε και σε αγοραπωλησίες.

Ο 14χρονος συμμετείχε μαζί με τον 18χρονο στην παραλαβή των ναρκωτικών και στην περαιτέρω διάθεσή τους. Τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία στις επικοινωνίες τους και να έπαιρναν μέτρα προκειμένου να αντιλαμβάνονται την παρουσία αστυνομικών στην περιοχή.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν 12 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμης προς διακίνηση, τρία αεροβόλα πιστόλια, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, αντιασφυξιογόνα μάσκα, σιδερογροθιά, μεταλλικά σφαιρίδια, τρεις τρίφτες κάνναβης και 135 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.