«Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στα ταραγμένα νερά, η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μια ομιλία που διήρκεσε σχεδόν 10 λεπτά, ο πρωθυπουργός τόνισε τη «διαχρονική δύναμη» της παράταξης, που προσαρμόζεται «πέρα και πάνω από τις ταμπέλες» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΝΔ «θα ξεπεράσει τις προσδοκίες» στις εκλογές που θα διενεργηθούν την άνοιξη του 2027.

Η ΝΔ «μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατά σταθερό το σκάφος της πατρίδας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Και τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε εσείς», συμπλήρωσε.

«Έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, μεγάλες οικονομικές αναταραχές», επεσήμανε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι σήμερα η Ελλάδα είναι «παράδειγμα προς μίμηση», καθώς «η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και η ανεργία μειώνεται», ενώ «μπορεί να στηρίζει τους Έλληνες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και όχι με δανεικά».

Αυτή την πορεία «δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν», τόνισε. «Αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιοι λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούργια ρούχα», συμπλήρωσε.

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Πρόβλεψη Μητσοτάκη για 40%

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβλεψε ότι το ποσοστό της ΝΔ θα ξεπεράσει το 40%, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή. «Τέσσερις φορές η ΝΔ έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, με τον ιδρυτή μας και εθνάρχη, Κωνσταντίνο Καραμανλή, πρώτα και πάνω από όλα, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με τον Κώστα Καραμανλή και το καταφέραμε κι εμείς τρεις φορές, το 2019, το 2023 με τις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε», είπε.

Επίσης, σημείωσε ότι επίκειται άλλη μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, αλλά δήλωσε ότι έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη», όχι μόνο στις δυνατότητες του κόμματος, αλλά και στην κρίση του λαού, που «γνωρίζει ότι η ΝΔ είναι η μόνη δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή προς το μέλλον»

Η «διαχρονική δύναμη» της παράταξης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό είναι ότι «μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής» και αυτό «θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε πάλι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων».

Αυτή η δυνατότητα «να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς, όπως προφητικά έγραψε ο ιδρυτής μας στην ιδρυτική διακήρυξη, είναι αυτό που κάνει τη ΝΔ να ξεχωρίζει και να παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική και λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλους τους Έλληνες και αγωνίζεται για το καλό όλων, ασχέτως του τι ψηφίζουν στις εκλογές», συνέχισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιστούμε για την εμπιστοσύνη του λαού» και «τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε».

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι η ΝΔ «θα διαψεύσει και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε. Το κάναμε το 2019, το κάναμε το 2023 και με τη βοήθειά σας και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 2027».

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=uLFAr81g3C0}

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ