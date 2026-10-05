Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Τα βίντεο που ανέβαζαν στα social media με τις επικίνδυνες οδηγικές τους επιδείξεις οδήγησαν τελικά στην ταυτοποίηση δύο οδηγών μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού στην Αττική. Οι δύο άνδρες καταγράφονταν να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, να κάνουν «σούζες» και να παραβιάζουν τη διπλή διαχωριστική γραμμή, αδιαφορώντας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για τον κίνδυνο που δημιουργούσαν για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Τα επίμαχα βίντεο εντοπίστηκαν από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., στο πλαίσιο έρευνας για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που καταγράφονται και στη συνέχεια δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δρόμοι όπου έκαναν τις επικίνδυνες επιδείξεις

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο οδηγοί κινούνταν με μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Κηφισίας, Βουλιαγμένης και Αθηνών. Στα βίντεο που αναλύθηκαν φαίνονται να αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, μεταξύ των οποίων και «σούζες». Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, παραβίαζαν τη διπλή διαχωριστική γραμμή, με τις συγκεκριμένες συμπεριφορές να χαρακτηρίζονται από τις Αρχές επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια.

Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στα ίχνη τους

Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και ανέλυσαν το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προχώρησαν στη διαδικασία ταυτοποίησης των οδηγών. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 35χρονο αλλοδαπό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα του 35χρονου. Η δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.