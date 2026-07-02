Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η απαγόρευση θα ισχύσει στους δήμους Κασσάνδρας και Σιθωνίας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο, Παρασκευή, 3 Ιουλίου, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Συγκεκριμένα με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Παρασκευής θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις εξής περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

44 φωτιές το τελευταίο 24ωρο

44 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια από τις 18:00 της 1ης Ιουλίου μέχρι τις 2 Ιουλίου. Οι 41 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072699524217258002}