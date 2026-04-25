Νέα σεισμική δόνηση.

Σεισμός τώρα σημειώθηκε μεγέθους 4,8 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου στην Κρήτη.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 14 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα πέντε χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Παρασκευής (24/4) έγινε σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή επτά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά και το εστιακό βάθος ήταν πέντε χιλιόμετρα. Ακολούθησε μετασεισμός 5 Ρίχτερ με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά και εστιακό βάθος 7,7 χιλιόμετρα.