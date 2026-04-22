Οι αστυνομικοί στον Αγ.Παντελεήμονα εντόπισαν και ναρκωτικά.

Χειροπέδες σε έναν 35χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα το βράδυ της Κυριακής, 19/04, έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η γυναίκα ενημέρωσε έντρομη τις Αρχές και κατήγγειλε τον 35χρονο αλλοδαπό για άσκηση βίας σε βάρος της, ενώ παράλληλα την απείλησε με πιστόλι. Όταν η γυναίκα διέφυγε της προσοχής του 35χρονου, βρήκε ένα περιπολικό και ανέφερε όλα όσα συνέβησαν εντός του διαμερίσματος.

Την στιγμή που ο 35χρονος αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο λίγο αρότερα συνελήφθη. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το όπλο με το οποίο απείλησε τη σύντροφό του, γεμιστήρας με 7 φυσίγγια και 7 νάιλον συσκευασίες με 36,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Παράλληλα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Αγ.Παντελεήμονα, σε αποθήκη ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου βρήκαν:

586 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

257 γραμμ. ηρωίνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

6 τραπεζικές κάρτες μαζί με 5 κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση των νομοθεσιών για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, εξύβριση, απειλή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγελέα.