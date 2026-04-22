Ένας 46χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως αξιοποιήσει πληροφορίες για εμπλοκή του σε διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης,και ακολούθησε επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε έρευνα στο σπίτι του.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,57 γραμμάρια κοκαΐνης, μοιρασμένη σε 6 αυτοσχέδιες συσκευασίες, καθώς και 1,38 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA).

Εκτός από αυτά, στην κατοχή του κατηγορούμενου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και 200 ευρώ, από εμπορία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.