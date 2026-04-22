Δεν φαίνονται μέχρι στιγμής σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/04) ένας 53χρονος στην περιοχή του νεκροταφείου στο Μαράθι της Μυκόνου, προκαλώντας την κινητοποίηση των τοπικών Αρχών.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο 53χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, με την υπόθεση να είναι υπό διερεύνηση.

Από τα πρώτα στοιχεία, δεν διαφαίνεται εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η αστυνομία θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.