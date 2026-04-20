Χάρης Δούκας: «Για εμάς, ο τουρισμός είναι μέσο για να γίνει η Αθήνα μια καλύτερη πόλη για τους κατοίκους της, τους επισκέπτες και τους ανθρώπους που επενδύουν σε αυτήν»

Με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της διεθνούς τουριστικής αγοράς «άνοιξαν» σήμερα στην Αθήνα οι εργασίες του This is Athens - Agora του Δήμου Αθηναίων, της σημαντικότερης B2B τουριστικής εκδήλωσης της πόλης, που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρισμού (ETOA). Η 11η διοργάνωση του θεσμού επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της Αθήνας ως προορισμού, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυνατότητά της να λειτουργεί ως μια σύγχρονη διεθνής σκηνή, ικανή να φιλοξενεί μεγάλα γεγονότα, συνέδρια και διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Το This is Athens - Agora δεν είναι απλώς ένα event. Είναι ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας για την πόλη. Φέρνει κοντά ανθρώπους, ιδέες και αγορές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια, η Αθήνα έχει αλλάξει σελίδα. Από ενδιάμεσος σταθμός, έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο και ισχυρό προορισμό, τον κορυφαίο της χώρας. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται σταθερά στα στοιχεία: αυξημένες διεθνείς αφίξεις, περισσότερες διανυκτερεύσεις και σημαντική άνοδος εσόδων. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία συνοδεύεται και από νέες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το αίτημά μας προς την Πολιτεία να λάβει σαφέστερους κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να αντιμετωπιστεί η πίεση που προκαλεί η άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Προτείνουμε να αντιμετωπίζεται πολεοδομικά ως τουριστική χρήση και όχι ως χρήση κατοικίας. Επιπλέον, διεκδικούμε τη δίκαιη απόδοση των πόρων από την τουριστική δραστηριότητα, ώστε οι Δήμοι να έχουν τα μέσα να επενδύουν στην ποιότητα ζωής και στις υποδομές που απαιτεί η αυξημένη επισκεψιμότητα. Για εμάς, ο τουρισμός είναι μέσο για να γίνει η Αθήνα μια καλύτερη πόλη για τους κατοίκους της, τους επισκέπτες και τους ανθρώπους που επενδύουν σε αυτήν».

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Βαγγέλης Μαρινάκης, επεσήμανε: «Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η οικοδόμηση ισχυρών συνεργασιών αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής μας για την Αθήνα. Μέσα από μεγάλες διοργανώσεις, όπως το This is Athens - Agora, επενδύουμε σε έναν τουρισμό που δημιουργεί αξία για την πόλη και τους κατοίκους της, με σεβασμό στη βιωσιμότητα και την καθημερινότητα».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ελισσαίος Σαρμάς, δήλωσε: «Το This is Athens - Agora αποτελεί μια στρατηγική πλατφόρμα που ενισχύει τη διασύνδεση της Αθήνας με τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη και ποιοτική τουριστική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να αναδεικνύουμε διαρκώς νέες ευκαιρίες για την πόλη και τους επαγγελματίες του τουρισμού».

Συμμετοχή 62 διεθνών και 80 ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων

Στο This is Athens - Agora 2026, που πραγματοποιείται 20 & 21 Απριλίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, συμμετέχουν 62 εκπρόσωποι διεθνών τουριστικών επιχειρήσεων από βασικές αγορές-στόχους (Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Ινδία) καθώς και 80 ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, με περισσότερους από 120 εκπροσώπους.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 1.500 B2B συναντήσεις, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών και επιχειρηματικών ευκαιριών για την ελληνική τουριστική αγορά.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννας Παπαδοπούλου, της Chief People & Corporate Affairs Officer της AEGEAN, Πέπης Σταμάτη, του Εντεταλμένου Συμβούλου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αλέξανδρου Θάνου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ελισσαίου Σαρμά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε η αυξανόμενη δυναμική της Αθήνας ως διεθνούς προορισμού, καθώς και η σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού με όρους βιωσιμότητας και ποιότητας.

Κορινθίου, Χιλιαδάκη και Zoe Pre μίλησαν για τη «δική τους» Αθήνα

Μέσα στις δύο ημέρες, διακεκριμένοι ομιλητές συμμετέχουν στο Agora Insights, έναν κύκλο συζητήσεων που εστιάζει στις σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές του τουρισμού, με έμφαση στις υποδομές, τις συνεργασίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού.

Εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αγοράς συμβάλλουν σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της Αθήνας, αναδεικνύοντας τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση και ενίσχυση της δυναμικής της.

Στο πλαίσιο του This is Athens-Agora, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «This is My Athens | The Creators’ Stage», κατά τη διάρκεια του οποίου συνομίλησε με τη ραδιοφωνική παραγωγό, Zoe Pre, την ηθοποιό και Πρέσβειρα Πολιτιστικής Διπλωματίας Ελλάδας και Κύπρου, Μαρία Κορινθίου και τη Σεφ Γεωργιάννα Χιλιαδάκη γύρω από τις εμπειρίες που προσφέρει η Αθήνα ως πολιτιστικός, κινηματογραφικός και γαστρονομικός προορισμός. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Μαριάννα Πετράκη.

Το This is Athens - Agora 2026 ολοκληρώνει τις εργασίες του αύριο, Τρίτη 21 Απριλίου με τη διοργάνωση να επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο της Αθήνας ως ισχυρού και συνεχώς εξελισσόμενου προορισμού.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων»/Yποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.



