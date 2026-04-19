Νεκρή ανασύρθηκε η οδηγός που απεγκλωβίστηκε από τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 την Κυριακή 19 Απριλίου, στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης–Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας, όταν το όχημά της προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KorinthosTv, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 55 έως 60 ετών, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, εξετάζεται αν το όχημα που οδηγούσε ήταν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο.

Κατά τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και συγκρούστηκε με μεγάλη σφοδρότητα με κολώνα φωτισμού.

Από τη σύγκρουση η οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό της. Οι πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν το δυστύχημα σε εκτροπή του οχήματος, χωρίς να προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος.