Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Μεταξουργείο, με έναν 40χρονο άνδρα να τραυματίζεται μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 11:30 στην οδό Βίκτωρος Ουγκό, όταν άγνωστος δράστης προσέγγισε τον 40χρονο αλγερινής καταγωγής και, προκειμένου να του αφαιρέσει την τσάντα, τον τραυμάτισε με μαχαίρι στον μηρό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται, ενώ η κατάστασή του δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhuibvx8vcnt?integrationId=40599y14juihe6ly}