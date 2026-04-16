Ο άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, είχε μεταφερθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, απ’ όπου κατάφερε να διαφύγει υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μετά από έρευνες των αρχών, ο δραπέτης εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να αποδράσει από τον χώρο κράτησης, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.