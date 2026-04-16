Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Χανιά, όταν άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε σπηλιά στην παραλία των Φαλασάρνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο θάνατος του άνδρα φαίνεται να είναι πρόσφατος, καθώς η σορός δεν βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς ρούχα, ενώ, με βάση τα πρώτα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας της περιοχής. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του άνδρα, ενώ αναμένεται και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια.